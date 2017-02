Wenn die Nieren versagen

artikel-ansicht/dg/0/

Die 79-jährige Renate Kühn liegt im Bett, ist an die Maschine angeschlossen. So wie jeden Montag-, Mittwoch- und Freitagnachmittag. Das Jubiläum, die Melchowerin feiert es zwischen Visite und Kaffeetrinken. Es gibt Blumen vom Team des KfH-Nierenzentrums, das auf Dialyse spezialisiert ist. Renate Kühne revanchiert sich mit Schnittchen.

"Frau Kühn ist derzeit unsere älteste Patientin", sagt Internistin Dr. Birgit Bohm. Und mit 20 Jahren an der Dialyse zugleich eine der "dienstältesten". Etwa 120 Patienten werden aktuell in Eberswalde betreut. Die meisten in der Einrichtung, per Hämodialyse, wie es in der Fachsprache heißt. Der jüngste Patient sei erst Ende 30, so Bohm. Auch wenn die Mehrzahl der Betroffenen jenseits der 60 sei, Nierenversagen, die Ursache für Dialysepflicht, sei keine Frage des Alters.

Renate Kühn traf es mit 59. Störung des Elektrolythaushalts mit schwerem Kaliummangel - einziger Ausweg: die Blutwäsche, die Dialyse. Eine Maschine übernimmt die Reinigungsfunktion des Organs. Sie filtert schädliche Substanzen aus dem Blut und reguliert Wasser- sowie Mineralhaushalt, erklärt Bohm. Renate Kühn, die zu jener Zeit noch im Geschäft ihres Mannes - Kühns betrieben in Eberswalde einen Holzhandel sowie eine Imkerei - mitarbeitet, tritt kürzer. "Ich konnte dann nur noch stundenweise arbeiten", erzählt die Frau, trotz der Strapazen mit einem Lächeln. "Der Körper musste sich erst dran gewöhnen. Der Geist. Und die Familie." Die Dialyse sei eine enorme Einschränkung, pflichtet Dr. Bohm der Patientin bei. Die Behandlung sei sehr zeitaufwendig. Und sie verändere den "ganzen Lebensrhythmus".

Renate Kühn sagt aber auch: Ohne die Dialyse und das Team "wäre ich nicht mehr". Im Laufe der Jahre sah sie "viele kommen und gehen". Etliche Mitpatienten warten auf eine Spenderniere. Sie hoffen auf eine Transplantation, bundesweit sind es etwa 7800. Die durchschnittliche Wartezeit liegt laut Deutscher Stiftung Organtransplantation bei aktuell sechs bis sieben Jahren. Renate Kühn steht nicht mehr auf der Liste. Am Anfang sei sie noch für eine Organübertragung angemeldet gewesen. Und fast hätte es geklappt. "Ende der 1990er Jahre habe ich einen Anruf bekommen", erinnert sich die zierliche und gleichsam drahtig wirkende Frau. Die Charité meldete sich mit Nachricht, es gebe eine Spenderniere für sie. Doch am Ende habe es nicht gepasst. "Die Werte waren zu schlecht."

Inzwischen wartet Renate Kühn nicht mehr. Also auch keine Hoffnung auf ein "normales" Leben? "Ich habe mich daran gewöhnt", sagt sie. "Nach einer Transplantation ist es ja auch nicht so einfach", weiß sie von Mitpatienten. Und Dr. Bohm bestätigt: Selbst mit Spenderniere, so wie vorher sei das Leben nicht. Und oft gebe es eben auch Komplikationen. Im vorigen Jahren seien aus dem Eberswalder Zentrum gerade mal zwei Patienten transplantiert worden, darunter ein Patient, der eine Lebendspende erhalten habe.

Renate Kühn hat sich mit der Behandlung arrangiert. "Sie ist sehr zuverlässig und extrem diszipliniert", erklärt die Ärztin. Beispielsweise in puncto Ernährung und Trinken. Dialyse - das bringt viele Einschränkungen mit sich. Beim Essen etwa oder bei der Urlaubsgestaltung. Früher sind Renate Kühn und ihr Mann gern gereist. Ja, es gebe auch Urlaubsdialysen. Renate Kühn erzählt von einer Reise nach Spanien Ende der 90er Jahre. Eine Reise, von der sie eine Infektion mitbrachte: Hepatitis C. Jahrelang habe sie daran laboriert. "Das ist jetzt ausgeheilt." Dafür haben sich andere Probleme eingestellt: mit den Knochen sowie mit der Nebenschilddrüse. Vor einem halben Jahr musste Kühn operiert werden. Als "Aufbaukur" bekommt sie noch heute Infusionen.

Trotz der Zwänge und der körperlichen Belastung, Renate Kühn wirkt munter und fröhlich. "Die Kinder halten mich auf Trab", sagt sie. Am Wochenende gebe es oft Ausflüge. Und dann sind da ja noch Eddi und Björni, die beiden Wellensittiche, um die sie sich kümmert und die "Freude bereiten". Sohn Ronald bestätigt: "Unsere Mutter versorgt sich allein, kocht sich selbst Mittag - und fährt Auto." Jetzt freut sie sich aber erst mal auf einen Kurztrip nach Köln. Dort besucht sie einen ihrer Enkel. Hin nehme sie den Zug, "zurück den Flieger", erzählt Renate Kühn stolz.