Vibrationen und kleine Sprengungen

Vier der bis zu 21 Tonnen schweren Gefährte werden in der Schorfheide ein Messraster abfahren. An festgelegten Punkten senken sie ihre Platten in der Mitte ab und rütteln den Untergrund durch.

Das "Mondauto" mit den mächtigen Reifen zieht die Blicke der Groß Schönebecker auf sich. Nur Rütteln will es am Sonntagvormittag nicht. Etwas scheint defekt. In den kommenden Wochen, bis zum 15. März, werden gleich vier dieser bis zu 21 Tonnen schweren Vibrationsfahrzeuge im Konvoi die Schorfheide abfahren. In vorher festgelegten Abständen bleiben sie stehen, senken ihre Rüttelplatte auf den Grund und lassen ihn zwei bis vier Minuten lang erzittern. Wie beim Ultraschall senden sie dabei Wellen in den Boden, die dann reflektiert und von Erdmikrofonen aufgefangen werden.

Hintergrund ist die Suche nach Warmwasserschichten, die irgendwann einmal zur Energiegewinnung genutzt werden können. Wann das der Fall sein wird, kann Angela Spalek vom GFZ nicht sagen. "Wir betreiben die Forschung, entwickeln Technologie und Methoden", sagt sie. Die Daten, die die Wissenschaftler erheben, sollen zunächst ein 3D-Bild des Schorfheider Untergrunds liefern.

Diesen erforscht das GFZ bereits seit 15 Jahren. Der Standort wurde wegen einer bereits vorhandenen Tiefenbohrung von 4,3Kilometern gewählt. Sie stammt aus DDR-Zeiten, als man im Gebiet nach Erdgas gesucht hatte. Später konnten die Forscher aus Potsdam ihre Messgeräte dort hinunterlassen. Eine zweite Bohrung wurde gemacht und verschiedene Experimente durchgeführt, um den Untergrund besser kennenzulernen.

"Fracking ist in diesem Zusammenhang kein Thema", sagt Angela Spalek. Das bei Umweltschützern umstrittene Verfahren zur Förderung von Bodenschätzen aus tiefen Gesteinsschichten interessierte auch die Bürger weniger, die am Sonntag zur Informationsveranstaltung auf eine Freifläche bei Groß Schönebeck gekommen waren. Vielmehr ging es ihnen um die eigenen Häuser. Denn wie einige behaupteten, hätten sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit den Messmethoden gemacht. "Vor Jahren haben wir eine Erdsprengung erlebt, bei der die Erde wackelte", berichtete eine Frau. Damals sei die Bevölkerung nicht vorgewarnt worden. Risse in einigen Häusern in Eichhorst seien die Folge gewesen.

Ein Vorwurf, den Professor Ernst Huenges vom GFZ zurückwies. Zwar habe es vor zehn Jahren tatsächlich eine solche Sprengung gegeben. Doch habe man nachweisen können, dass diese keine Schäden an Häusern hervorgerufen hat. Defizite bei der Information der Bürger räumte Huenges durchaus ein. Genau deshalb würden die Forscher diesmal vorab auf alle Bedenken eingehen. Beim jetzigen Verfahren seien die Anregungen, die in den Boden gegeben werden, deutlich geringer spürbar. "Die Vibrationen der Fahrzeuge werden in bis zu 15 Metern Entfernung noch als leichtes Kribbeln in den Fußsohlen wahrgenommen", erklärte Daniel Günther vom GFZ.

Wie weitere Mitglieder des Teams informierten, werde es neben der Messung mit den schweren Fahrzeugen auch im Zuge der laufenden Erkundung kleinere Sprengungen geben. 15-mal soll der Boden nördlich des Wildparks auf dieses Weise erschüttert werden. Allerdings in weitaus geringerem Maße als das vor zehn Jahren der Fall war. Bei der damaligen Sprengung seien 30Kilogramm zur Explosion gebracht worden. Diesmal handele es sich jeweils um 1,5 Kilogramm seismischen Sprengstoffs. Je nach Bewilligung der Forschungsmittel werde es auch nicht das letzte Mal sein, dass das GFZ solche Messungen in der Region durchführt.

Ansprechpartner für Bürger vor Ort ist Willem van der Vorst: 017647134093. Mehr Informationen unter www.gfz-potsdam.de/3D-Schorfheide