Schwimmbad baff verliert Besucher

Eberswalde (MOZ) Die ersten stehen um 7 Uhr vor der Tür, die Frühschwimmer, wenig später ziehen Grundschüler ihre Bahnen, nachmittags tummeln sich Eltern mit ihren Kleinen zwischen Rutsche und Becken, am Abend trainieren die Mitglieder der DLRG, und in der Sauna schwitzt eine Gruppe Stammkunden. "Januar bis März, das sind einfach unsere besten Monate", sagt Horst Schaefer, Geschäftsführer der Technischen Werke Eberswalde (TWE), zu denen das Sportzentrum Westend mit dem baff gehört. Je tiefer draußen die Temperaturen, desto besser fürs Geschäft.

Im vorigen Jahr war es zu warm. Ein milder Winter und dazu ein goldener Herbst - gerade zu den eigentlichen Hochzeiten war der Besucherrückgang spürbar, so Schaefer. Insgesamt zählte das Freizeitbad 2016 um die 155 000 Gäste, 134 000 Badbesucher sowie 21 000 Saunagäste. Das sind im Vergleich zum Vorjahr etwa 9500 weniger. "Der Badbetrieb ist halt stark von der Witterung abhängig."

Im Saunabereich sei bundesweit ein leicht rückläufiger Trend zu beobachten. Möglicherweise hänge dies noch mit der 2015 in Kraft getretenen Umsatzsteuererhöhung zusammen, so eine Vermutung. Im Zuge dessen hatte auch das baff die Preise erhöht, moderat, wie Schaefer betont. 2017 gebe es keine Veränderungen. Nach wie vor werde aber jeder Badbesuch mit 6,50 Euro bezuschusst. Trotz des Rückgangs an Gästen und eines Verlustes in siebenstelliger Höhe, der Geschäftsführer ist mit dem Ergebnis "nicht unzufrieden". Dank kommunaler Unterstützung - Eberswalde subventioniert das baff jährlich mit einer Million Euro - habe man Planungssicherheit und könne das Minus weitgehend ausgleichen. Wobei Schaefer betont: "Es bedarf großer Anstrengungen, um den Verlust nicht ausufern zu lassen und kein höheres Defizit zu produzieren." Denn die Ausgaben (Kapitaldienst, Betriebs- und Personalkosten) seien relativ konstant. Bleibt die Hoffnung auf viele Besucher.

18 Schulen nutzen das baff für den Sportunterricht, darunter nicht nur die Eberswalder Grundschulen, sondern ebenso Schulen aus Britz, Joachimsthal, Schorfheide. Daneben trainieren regelmäßig der Eberswalder Schwimmverein, die DLRG sowie der Tauchclub Werbellow in der Halle. Bei den Individualbesuchern dominieren klar die Eberswalder - mit einem Anteil von 48 Prozent. Weitere 39 Prozent kämen aus anderen Barnimer Gemeinden. So das Ergebnis einer Befragung 2015. Im Herbst 2017 werde man erneut Daten zur Herkunft erheben, kündigt Schaefer schon mal an.

Nach Umbau und Sanierung war das Sport- und Freizeitbad baff 2003 ans Netz gegangen. "Wir gehen jetzt also ins 14. Jahr." Erfreulicherweise habe es bislang weder größere Unfälle (von wenigen "brenzligen Situationen" abgesehen) noch größere technischen Havarien gegeben. Eine Aktie daran habe auch die Belegschaft. 18 Mitarbeiter gehören zum Team, darunter Kollegen, die von Anfang dabei sind. Schwimmmeister wie auch Techniker. Überhaupt habe sich die Entscheidung damals, mit eigenen Technikern zu arbeiten, als richtig erweisen. Die TWE halten sowohl für den Bereich Elektro als auch für Heizung, Lüftung, Sanitär Fachkräfte vor.