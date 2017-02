Europaschule hat eine Perspektive

artikel-ansicht/dg/0/

Noch 2015 gab es in Werneuchen 426 Mädchen und Jungen im Alter zwischen null und sechs Jahren. In acht Jahren, so prognostiziert es der Kindertagesstättenbedarfs- und Schulentwicklungsplan des Landkreises Barnim, werden es in dieser Gruppe nur noch 294 Kinder sein - ein Rückgang um 30,9 Prozent. Bemerkenswert sei dagegen der Anstieg bei den über 65-Jährigen um 41,6 Prozent. Die Gesamteinwohnerzahl (Durchschnittsalter 45,1 Jahre) werde dagegen konstant bleiben, so die Planer im Paul-Wunderlich-Haus.

In der Stadt existierten zum Stichtag 1. Dezember 2015 insgesamt sechs Betreuungseinrichtungen, die von 264 Mädchen und Jungen besucht wurden. Im Hort waren 234 Kinder untergebracht. Darüber hinaus gab es acht Tagespflegestellen mit 34 Kindern. Unter Anwendung der Einwohnerzahlen ergab sich damit im Krippen- und Kita-Bereich ein Versorgungsgrad von 75,4 Prozent. Im Hort lag er bei knapp 49 Prozent.

Folgende Kapazitäten gibt es in den einzelnen Einrichtungen: Kita "Schneckenhaus" Schönfeld 20/24 belegt, Kita "Sonnenschein" Werneuchen 140/143, Kita "Tiefenseer Landmäuse" Tiefensee 30/21, Kita "Wirbelwind" Seefeld-Löhme 56/45, Kita "Zwergenland" Seefeld-Löhme 31/31 sowie Hort Werneuchen 240/227.

Per 1. Dezember 2015 standen somit 528 Plätze, davon elf aufgrund von Ausnahmegenehmigungen, zur Verfügung. Die Einrichtungen seien zu 94,3 Prozent ausgelastet gewesen, heißt es.

Zur Ermittlung des künftigen Bedarfs an Kindertagesbetreuungsplätzen wurde der bestehende Versorgungsgrad auf die Bevölkerungsprognose angewandt. Demzufolge werden im Krippen- und Kita-Bereich in diesem Jahr 349 und im Jahr 2022 schließlich 291 Plätze benötigt. Beim Hort sind es 254 beziehungsweise 272 Plätze. "Der Bedarf am Kindertagesbetreuungsplätzen ist im gesamten Planungszeitraum im Bereich Krippe und Kita rückläufig und im Hortbereich leicht steigend", stellt der Plan fest. In allen drei Teilbereichen steht im Jahr 2022 einem Bedarf von 563 Plätzen eine Kapazität von 552 Plätzen gegenüber. Die Auslastung beträgt damit 102 Prozent. Es müsse daher eine "eigenständige Erhöhung" erfolgen, heißt es. Der Umfang hänge von der Inanspruchnahme der Tagespflege (aktuell 42 Plätze) ab. Alle fünf Kitas und der Hort werden gegenwärtig als bedarfsgerecht eingestuft.

Gut steht es auch um die Grundschule im Rosenpark. Die Zahl der Schüler in der 1. Jahrgangsstufe wird in den kommenden Jahren nahezu unverändert bleiben. Zum Schuljahr 2021/22 sollen es 69 Mädchen und Jungen sein, die aufgenommen werden. Die Kapazität der Schule beträgt nach Angaben des Trägers, das ist die Stadt Werneuchen, drei Züge. Unter "Beibehaltung des Schulbezirks" ist die Perspektive der Bildungseinrichtung sicher, so die Kreisverwaltung Barnim.

Dies trifft auch auf die Europaschule Werneuchen zu. Hier geht man im Schuljahr 2021/22 an allen Oberschulen und der Gesamtschule im Planungsbereich II - das ist der südliche Barnim - von insgesamt 514 Schülern aus. Dies würde einer Zügigkeit von 20,6 entsprechen. Die Europaschule ist dreizügig.

In Werneuchen ist man mit der prognostizierten Entwicklung und den Folgen zufrieden. Die Stadt wird deshalb nach den Worten von Bürgermeister Burkhard Horn auch keine Stellungnahme zur kreislichen Planung nach Eberswalde schicken.