Neue Regeln für den Wochenmarkt

Gisela Peters ist die dienstälteste Händlerin auf dem Wochenmarkt. Seit 26 Jahren verkauft die Inhaberin eines Tierzuchthofes in Bernau Eier in verschiedenen Größen, Eiernudeln, Suppenhühner und Broiler. Auch Produkte anderer regionaler Erzeuger wie Honig oder Senf aus Klosterfelde hat die Löhmerin in ihr Sortiment aufgenommen.

Am vergangenen Sonnabend steht Gisela Peters mit ihrem Stand fast allein auf weiter Flur Etwa 20 Meter weiter bietet ein Markthändler Kleider feil und ein Gärtner seine Blumen. Das ist auch schon das gesamte Angebot auf dem Wochenmarkt an diesem grauen Februartag. "Vergangenen Sonnabend war ich auch fast alleine hier", sagt Gisela Peters.

Dienstags und donnerstags öffnet der Bernauer Wochenmarkt von 8 bis 18 Uhr, sonnabends von 8 bis 13 Uhr. "Der Markt ist eigentlich ab 13, spätestens 14 Uhr tot", weiß Gisela Peters aus jahrelanger Erfahrung. "Es gibt nirgends einen Markt, der solange auf hat wie der Bernauer", stellt sie fest. Im Winter hält die Löhmerin die Öffnungszeiten für völlig verfehlt. "Auf den Markt kommen vor allem ältere Leute", sagt sie. "Die gehen nicht mehr raus, wenn es dunkel und ungemütlich ist." Und auch für die Händler sei es eine ziemliche Strapaze. "Stehen Sie hier mal acht Stunden. Da nutzt auch der Hinweis des Marktleiters nicht, dass wir uns eben wärmer anziehen müssen. Irgendwann ist es einfach nur noch kalt", sagt Gisela Peters. Den erneuten Versuch der Stadtverwaltung, die Öffnungszeiten des Bernauer Wochenmarktes zu ändern, findet sie daher richtig und längst überfällig.

Im Jahre 2013 war die Wochenmarktkonzeption beschlossen worden. Damit sollte eine generelle Reduzierung der Öffnungszeiten des Wochenmarktes am Dienstag und Donnerstag um zwei Stunden einhergehen, scheiterte aber am Widerstand einer Mehrheit der Stadtverordneten. Nun sollen die Öffnungszeiten nicht ganzjährig geändert werden, sondern eine Sommer- und eine Winteröffnungszeit für den Bernauer Wochenmarkt eingeführt werden. "Dies entspricht dem Interesse der Händler", hat die Stadtverwaltung nach deren Befragung festgestellt. Außerdem könne den mitunter schwierigen Witterungsverhältnissen in den Wintermonaten Rechnung getragen werden. "Für Händler gerade im Lebensmittelbereich, die über keinen Verkaufswagen verfügen, ist es schwierig, ihre Waren über einen so langen Markttag fachgerecht zu lagern und feilzubieten", begründet das Rathaus seinen neuerlichen Vorstoß.

Im Umwelt- und Wirtschaftsausschuss Ende vergangener Woche gibt es Zustimmung für die neuen Öffnungszeiten, die in den Monaten November bis Februar für dienstags und donnerstags auf 8 bis 17 Uhr sowie sonnabends auf 8 bis 13 Uhr festgelegt werden sollen. Von März bis Oktober bleibt es bei den bisherigen Zeiten: dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr, sonnabends von 8 bis 13 Uhr.

Nach Ansicht von Torsten Neitzel (Unabhängige) geht die Änderung für die Wintermonate allerdings nicht weit genug. Vielleicht könne man zeitliche Pufferzonen einführen, schlägt er vor, den Händlern selbst überlassen, wie lange sie auf dem Wochenmarkt ihre Waren anbieten.

Auch für den Bernauer Jonny Schulz gehen die neuen Öffnungszeiten nicht weit genug. "Die Marktzeiten müssen entschieden verkürzt werden", sagt er am Rande der Ausschusssitzung. Von 8 bis 14, maximal 15 Uhr reiche völlig aus. Doch das lehnt Wirtschaftsamtsleiter Thomas Rebs ab. Er erinnert daran, dass der Wochenmarkt die Innenstadt beleben soll. "Ziel ist es, dass alle Händler bis zum Schluss da sind", sagt er. "Die Händler würden nicht nach Bernau kommen, wenn sie hier kein Geschäft machen würden."