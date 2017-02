Vorentscheidung zur Zukunft der Blütentherme in Werder erwartet

artikel-ansicht/dg/0/

Werder (dpa) Zur Zukunft der geplanten Blütentherme in Werder an der Havel wird am Dienstag (18.00 Uhr) eine wichtige Vorentscheidung im Bad-Ausschuss der Stadt erwartet. Die SPD-Fraktion hat einen Antrag gestellt, wonach statt der Therme ein Blütenbad entstehen soll, das die Stadt auf eigene Faust vollendet. Die CDU, die deutlich mehr Abgeordnete stellt, hält dagegen im Kern am ursprünglichen Plan fest und will einen privaten Pächter für die Fertigstellung gewinnen.