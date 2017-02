Frühstück mit Kultur

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die "Freunde des Brandenburger Theaters e.V." und das Brandenburger Theaterteam laden alle Interessierten am Sonntag, 26. Februar, zum Theaterfrühstück um 11 Uhr in die Studiobühne ein. Thema der Veranstaltung ist die Neuinszenierung der Jugendtheater-Produktion "Die Räuber" nach Friedrich Schiller. Interessierte erfahren dabei Wissenswertes zur neuen Jugendtheaterproduktion "Die Räuber" und erleben erste Szenenausschnitte im eigentlichen Bühnenbild in der Studiobühne. Aus dem Sturm und Drang-Stück Friedrich Schillers hat Christiane Ziehl eine Fassung erstellt, die nichts an Aktualität und Spannung verliert. Im Gegenteil. Die jugendlichen Darsteller des international besetzten Jugendtheaters kämpfen, integrieren, morden und schwören sich Treue bis in den Tod. Das Besondere: die rivalisierenden Brüder Franz und Karl Moor werden von syrischen Jugendlichen dargestellt, wobei die Rolle des Franz mit einem brasilianischen Jugendlichen doppelt besetzt ist. Die Räuberbande besteht zum überwiegenden Teil aus Frauen. Die Zuschauer können sich bereits jetzt schon auf den Elan und die Spielfreude der heutigen Jugendlichen freuen, alles im Namen Friedrich Schillers. Der Eintritt zum Theaterfrühstück ist frei.