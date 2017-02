Viehdiebstahl nimmt drastisch zu

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die Polizei in Brandenburg will künftig verstärkt gegen Viehdiebstahl vorgehen und ihre Ermittlungen zentral führen. Hintergrund ist, dass Landwirte immer öfter Opfer von dreisten Nutztierdieben werden. Dabei weist das Vorgehen der Täter auf professionelle Banden hin.

Erst vor wenigen Tagen schlugen Viehdiebe erneut in Brandenburg zu. In der Nacht zum Sonnabend stahlen sie aus einem Landwirtschaftsbetrieb in Jänschwalde (Spree-Neiße) etwa 30 Rinder und verursachten damit einen Schaden von rund 15 000 Euro. Es ist in diesem Jahr bereits das dritte Mal, dass eine ganze Herde verschwindet.

Die Ermittler tappen im Dunkeln. Die Aufklärungsquote geht derzeit gegen Null, räumte Mario Heinemann, Sprecher des Polizeipräsidiums in Potsdam, am Montag ein. Man gehe davon aus, dass es sich bei den Tätern um Profis handelt - um Banden mit landwirtschaftlichem Know-how, die die Tiere vermutlich ins östliche Ausland bringen. Immer öfter werden ganze Ställe leer geräumt. Besonders beliebt sind Rinder. Die Spuren vor Ort weisen darauf hin, dass die Tiere mit großen Viehanhängern abtransportiert werden.

Die Brandenburger Polizei will jetzt ihre Kräfte im Kampf gegen die offensichtlich gut organisierten Diebe bündeln. Die Ermittlungen sollen künftig zentral gesteuert werden, kündigte Sprecher Heinemann an. Man hoffe, über mögliche Parallelen auf Täterstrukturen zu stoßen.

Vor allem Landwirte im Osten und Süden des Landes sind betroffen. Die Täter kommen nachts und suchen sich zumeist Ställe und Weiden mit guter Verkehrsanbindung aus. "Wenn wir am Morgen verständigt werden, sind die Diebe schon über alle Berge", sagt Ines Filohn von der Polizeidirektion Süd. Die Beute sei teilweise geeignet, ganze Zuchtbetriebe aufzubauen. Neben Kälbern und Muttertieren würden auch Zuchtbullen mitgenommen. In Deutschland könne man mit einer gestohlenen Herde kaum etwas anfangen, da die Tiere von der Geburt bis zur Schlachtung genauestens nachverfolgt würden.

Die Bauern hoffen auf schnelle Ermittlungserfolge der Polizei. Wenn ganze Herden verschwinden, betrage der Schaden schnell mal Zehntausende Euro, sagt Reinhard Jung, Geschäftsführer des Bauernbunds Brandenburg. "Dann geht es für den einzelnen Landwirt um die Existenz." Oftmals seien die Kollegen nicht versichert, berichtet Jung, weil Viehdiebstahl lange Zeit kein Thema gewesen sei.

Seit zwei Jahren häufen sich die Fälle. Gleich zu Beginn dieses Jahres hatten Diebe 37 Tiere aus einem Rinderstall in Lieskau (Elbe-Elster) entführt. Nur zweieinhalb Wochen später nahmen sie 35 Rinder eines Öko-Betriebs in Luckau (Dahme-Spreewald) mit. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 24 Anzeigen und 261 gestohlene Tiere. Im Jahr zuvor waren es noch 59 Tiere.