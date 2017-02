Maskierte überfallen Tankstelle erneut

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage: Die Aral-Tankstelle an der Finkenkruger Straße in Falkensee ist am Montagabend erneut überfallen worden. Zwei maskierte Täter, die mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bewaffnet einen Kassierer bedroht hatten, konnten unerkannt flüchten - zu Fuß. Sie erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld und Zigaretten.