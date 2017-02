Meilenstein für SC Oberhavel

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (OGA) Es ist der Moment, auf den sie beim SC Oberhavel Velten so lange gewartet haben. Kein Wunder also, dass Vizepräsident Frank Rauchfuß von einem "Meilenstein" spricht. Auf der Sportanlage des Vereins werden in den kommenden Monaten zwei neue Fußball-Spielfelder entstehen - ein Natur- sowie ein Kunstrasenplatz. Am Montag bekamen die Verantwortlichen des SCO von Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher einen Zuwendungsbescheid über507975 Euro zur Umsetzung des Bauprojektes überreicht. "Den Breitensport muss man mindestens genauso im Blick haben wie den Leistungssport", sagt er. Diese Summe ist für das Kunstgeläuf vorgesehen.