Einkaufen in breiteren Gängen

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Die relativ schmale Zufahrt zum neuen Aldi-Markt könnte sich als Achillesferse des Vorhabens an der Bahnhofstraße in Zehdenick entpuppen. "Uns wäre eine breitere Zufahrt auch lieber, wir müssen aber mit den Gegebenheiten leben", sagte Lars Kölling von der Firma Aldi bei der Vorstellung des Marktkonzeptes vergangene Woche im Hauptausschuss der Stadt. Auf jeden Fall soll das eigentliche Gebäude weit in das Grundstück hineingezogen werden. Die Verkaufsfläche soll auf 1 000 Quadratmeter wachsen. Derzeit bietet Aldi sein Sortiment an der Falkenthaler Chaussee auf 790 Quadratmeter an, was angesichts des neuen Ladenkonzeptes nicht mehr ausreichend sei. Der demografische Wandel verlange nach breiteren Gänge, außerdem sollen die Waren ansprechender präsentiert werden. Dafür fehle am jetzigen Standort der Platz. Möglichkeiten der Erweiterung seien nicht gegeben. Was aus dem alten Markt werden soll, wisse er zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht, sagte Kölling. "Es ist für uns unwirtschaftlich, zwei Märkte parallel zu betreiben", sagte Kölling, der bei Aldi für die Expansionspläne des Discounters in Berlin und in Teilen von Brandenburg zuständig ist.