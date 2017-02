Stadtführung einmal anders

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Interessierte können am Freitag, 24. Februar, eine mystische und unheimliche Stadtführung durch Brandenburg erleben. In der Zeit von 18.30 bis 20.30 Uhr begegnen den Teilnehmern der Stadtführung seltsam gekleidete Gestalten in der Innenstadt, die mittelalterliche Kettenhemden und Roben tragen. Zudem werden die Gäste in eine szenische Führung mit einbezogen. Das Theaterstück führt quer durch die Altstadtkerne Brandenburgs und endet im Slawendorf. Altes Wissen über die Stadt wird hierbei vermittelt. Tickets für die etwas andere Stadtführung kosten 20 Euro pro Person. Tickets gibt es per E-Mail unter kontakt@zeitreise-brandenburg.de .