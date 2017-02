Abschied von der Orgelbank

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1553884/

An ihrem Lieblingsinstrument: Uta Pfaff hat an der 1961 erbauten Schuke-Orgel der Kremmener Nikolai-Kirche das Spielen gelernt.

An ihrem Lieblingsinstrument: Uta Pfaff hat an der 1961 erbauten Schuke-Orgel der Kremmener Nikolai-Kirche das Spielen gelernt. © OGA/Robby Kupfer

"Die längste Zeit meines Lebens war ich tatsächlich Atheistin", resümiert Dr. Uta Pfaff, fast mit ein wenig Verwunderung in der Stimme. Dabei kam die 1942 in einem kleinen Dorf bei Güstrow Geborene schon frühzeitig mit der Kirche und auch mit der Orgel in Verbindung. "Als Kind habe ich im Gottesdienst in Kirch Rosin den Blasebalg der Orgel treten dürfen", erinnert sie sich.

Aber erst ein gutes halbes Jahrhundert später bediente Uta Pfaff auch die Tasten und Pedale des anspruchsvollen Instruments. Da hatte sie bereits ein erfülltes Privat- und Arbeitsleben und mehrere Umzüge hinter sich. Dem Abitur in Güstrow folgte von 1961 bis 1967 das Studium der Medizin in Rostock, die Geburt ihrer beiden Söhne und eine fünfjährige Facharztausbildung. 1973 bekam sie eine Stelle als frisch gebackene Fachärztin für Allgemeinmedizin am Stadtambulatorium in Berlin-Pankow, wo sie bis 1990 arbeitete.

Der Musik blieb die Mecklenburgerin stets treu. Von der Mutter wurde sie wie auch ihre anderen vier Geschwister höchstselbst am Klavier unterrichtet. Während der Schulzeit sang sie selbstverständlich im Schulchor. Und auch während der zeitaufwändigen und kraftraubenden Arbeit als Ärztin nahm sie - nach den Sprechstunden - am Pankower Konservatorium noch Klavierstunden.

Mit der Kirchenmusik kamen Uta Pfaff und ihr Mann Wilfried nach 1990 in Berührung. Eine Kollegin bei der Bundesanstalt für Angestellte, wo die Ärztin nun arbeitete, nahm sie zum Spandauer Kirchenchor mit. "Hier erlebte ich zum ersten Mal in meinem Leben, wie schön und wertvoll die christliche Gemeinschaft sein kann", betont Uta Paff.

Als das Ehepaar im Jahr 2000 aus Berlin nach Amalienfelde zog, führte daher einer ihrer ersten Wege zur evangelischen Kirchengemeinde nach Kremmen. Die damalige Kirchenmusikerin Gesine Corbach war natürlich hocherfreut, gleich zwei neue Mitglieder im Chor begrüßen zu können. Und Uta Pfaff, zeitlebens dem Klavierspiel verbunden, war vom Klang der Kremmener Orgel in St. Nikolai begeistert. "Die möchtest du auch spielen können", sagte sich die damals 58-Jährige und begann, Orgelunterricht bei Gesine Corbach zu nehmen.

"Schon ein halbes Jahr später habe ich, mit viel Lampenfieber, meinen ersten Gottesdienst in Kremmen begleitet", erinnert sich Uta Pfaff. Bald kamen auch sonntägliche Einsätze in den Kirchen von Sommerfeld und Beetz hinzu. Und weil die ehrgeizige "ehrenamtliche Organistin", wie sie sich selbst nennt, mit dem Erreichten nicht zufrieden war, ging sie auch noch regelmäßig zum Orgel-Unterricht zu Oranienburgs Kantorin Elisabeth Brunnemann-Rademacher.

Wie viele Gottesdienste Uta Pfaff in den vergangenen Jahren im Kremmener Pfarrsprengel begleitet hat, weiß sie nicht. Wohl aber, dass sie durch das Orgelspiel zu Gott gefunden hat. "Ich fing an, mich für die Texte der Choräle zu interessieren, las die Bibel und setzte mich mit den Predigten auseinander", erklärt sie ihren Weg. "Ich spürte, wie der Glauben mehr und mehr von mir Besitz ergriff", fügt sie hinzu. Am 28. Januar 2007 ließ sie sich schließlich von Pfarrer Thomas Triebler in der Kremmener Kirche taufen. "Das Christsein gibt mir moralische Kraft, innere Hoffnung und Stärke", resümiert Pfaff.

Dass sie nun - im Jahr ihres 75. Geburtstags - vom regelmäßigen Dienst auf der Orgelbank Abschied genommen hat, begründet Uta Pfaff "bei aller Freude am Spielen" mit dem Älterwerden. Kantorin Sabine Dill hat dafür vollstes Verständnis und ihrer Organistin im Gemeindebrief ein "himmlisches Dankeschön" mitgegeben. Nicht ohne hinzuzufügen: "Und falls es doch mal in den Fingern und Füßen kribbelt: die Orgelbank steht bereit." Uta Pfaff musste allerdings nicht erst bis zu diesem Kribbeln warten: "Ich hatte ja versprochen, in Not- und Krankheitsfällen weiter auszuhelfen". Und so saß sie, nachdem sie ein solcher Hilferuf am Freitag vergangener Woche ereilte, am Sonntag schon wieder an der Orgel in Beetz. "Nanu, Uta, ich denke, du spielst nicht mehr", haben einige Gottesdienstbesucher ausgerufen und die Organistin damit zum Schmunzeln gebracht.