Bunte Geistershow im Volkshaus

Strausberg (MOZ) Gleich doppelt waren die Akteure des Eggersdorfer Carneval Club (ECC) am Wochenende gefragt. Auf die große Abendveranstaltung am Sonnabend folgte tags darauf noch der Familienfasching, bei dem - ebenfalls im Volkshaus Strausberg-Nord - der Nachwuchs im Mittelpunkt steht.

"Grusel, Spuk und Horrorwahn - das Leben ist 'ne Geisterbahn" lautet das Motto der aktuellen Saison beim Eggersdorfer Carneval Club (ECC). Entsprechend geben sich auf der Bühne im Volkshaus Strausberg-Nord Geister, Hexen und andere Gestalten sozusagen die Klinke in die Hand. Aber auch Gardetanz und mehr dürfen nicht fehlen.

Zum Ausruhen blieb wenig Zeit. Doch zu jeder Veranstaltung darf das Publikum erwarten, dass die Aktiven frisch und energiegeladen ihre Aufgaben absolvieren. Und so wirbelten auch am Sonntag noch einmal die Garde- und Schautänzerinnen übers Parkett, dabei immer lächelnd, präsentierten sich das jugendliche Gesangsduo Michelle und Angelina alias "Die Fancy Three" ebenso wie das Männerballett, Prinzenpaar und Elferrat oder die beiden Moderatoren Sybille Künkel und Matthias Luttmer in Höchstform.

"Grusel, Spuk und Horrorwahn - das Leben ist 'ne Geisterbahn" hat sich die etwa 140-köpfige ECC-Großfamilie in dieser Saison zum Motto erkoren. Ein Thema, zu dem nicht nur der eigene Einfallsreichtum wieder in voller Pracht unter Beweis gestellt werden kann, sondern bei dem auch das Publikum mit passender Kostümierung seinen Anteil beiträgt. Selbst bei den jüngsten Gästen fielen zahlreiche kleine Geister, Hexen und sonstige Spukgestalten auf.

Was allerdings passiert, wenn diese einmal ernsthaft psychisch krank werden, bietet in einem ECC-Sketch reichlich Zwerchfellkitzel für die Besucher. Denn bereits zur 337. Therapiesitzung begrüßt Esoterik-Uschi da die Mumie Cleo, die Angst vorm Hässlichsein hat, Skelett Letti, das sich zu fett fühlt ("Hör doch mal, ich klappere nicht mal mehr.") sowie Hexe Svetlana, die viel lieber Kinderkrankenschwester wäre. Nur aus dem Off ertönt die Stimme von Geist Luise, denn die ist so schreckhaft, dass sie sich nicht einmal zu zeigen wagt.

Ob Stammgast und eingefleischter ECC-Fan oder Neugieriger, der zum ersten Mal dabei ist, wenn die Narrenschar aus dem Doppeldorf ihre geballte Kreativität zeigt: Der tosende Applaus im Saal zeigt, wie begeistert alle sind, und ist zugleich der Lohn für die Mühen monatelangen Trainings und sonstiger Vorbereitungsarbeit. Schließlich gibt es insbesondere für die Gardetänzerinnen nicht einmal dann Verschnaufen, wenn die fünfte Jahreszeit offiziell vorbei ist. So erlebt das Publikum beispielsweise mit der Roten Garde des ECC einen amtierenden Landesmeister aus dem ganzjährig laufenden Wettkampfbetrieb.

Schaurig-schön ist der Damenschautanz "Alptraum", und um Horror für die Jugend, nämlich bei der ersten Verabredung mit dem großen Schwarm, wenn ausgerechnet dann Pickel auftreten, geht es bei "Puber-Date", der Darbietung der Junioren. Gruselig in Szene setzen sich auch die Jüngsten mit dem Jugend-Rap "Dichter und Denker", eine tänzerische Interpretation zu Erlkönig und Zauberlehrling.

Die Herren der Schöpfung wagen sich sogar an die "Königsdisziplin" Gardetanz, stellen ebenfalls beachtliche Gelenkigkeit unter Beweis. In den kommenden Tagen werden gerade sie noch einmal ganz besonders gefährdet sein - denn als einziger Verein weit und breit lädt der ECC Donnerstag und Freitag auch zu zwei Weiberfastnacht-Terminen, bei denen Männerballett, Die 3 Töne und andere federführend das Programm gestalten. Selbst auf die Abendveranstaltung am Sonnabend folgt dann noch der Schlafmützenball.