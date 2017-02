Erster Storch in Brandenburg eingeflogen

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (dpa) Der erste Storch des Jahres in Brandenburg ist aus dem Winterurlaub zurück. Er bezog einen Horst auf einem Schornstein in Kremmen (Oberhavel), wie der Storchen-Experte des Naturschutzbundes (Nabu) im Landkreis Oberhavel, Roland Heigel, am Dienstag sagte. Vermutlich sei Meister Adebar über die Westroute von Spanien und Frankreich in der Mark eingeflogen. Störche, die über die Ostroute den Winter in Afrika verbrachten, werden erst Ende März/Anfang April zurückerwartet.