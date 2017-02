Bundespolizisten stoppen Autodieb

artikel-ansicht/dg/0/

Casekow (MOZ) Die Bundespolizisten hat am Montagmorgen zwischen Casekow und Woltersdorf einen Autodieb festgenommen. Den Beamten war auf der Landstraße 272 ein in Richtung Schwedt/Oder fahrender Land Rover mit Hamburger Kennzeichen aufgefallen. Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs stellten sie fest, dass es eineaktuelle Fahndung nach dem Wagen gab. Der Land Rover war wenige Tage zuvor in Hamburg gestohlen worden.