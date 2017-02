"Dit war dufte, wa!"

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Es war eine Zeitreise ins alte Berlin und dessen Lebenswelt. Texte, Musik, hervorragend zusammengestellt, interpretiert und präsentiert. Ein schöner Abend oder wie der Berliner sagen würde - ein schnieker Abend, den Sigrid Grajek mit dem Titel "Claire Waldoff: Ich will aber gerade vom Leben singen..." überschrieben hatte. Sie präsentierte eine Collage aus Waldoffs Liedern als Ich-Erzählerin. Dabei wurde sie souverän und engagiert von Stefanie Rediske am Klavier begleitet. "Hermann heest a...' und noch einmal: Hermann heeessst er", mimisch großartig und mit Altberliner Schnauze präsentierte Grajek im "Fontane-Klub" unter anderem den wohl bekanntesten Titel von Claire Waldoff. Mit solchen Gassenhauern wurde sie zum Inbegriff der Berliner Pflanze. Sie, die Tochter eines Bergarbeiters aus Gelsenkirchen, die nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie mit einer Frau zusammenlebt. Waldoff tingelte durch Bars und Kneipen, entwickelte sich zu der Volkssängerin und Kabarettistin in einer Zeit als es darum ging, den verlorenen Krieg zu vergessen und alle Heißhunger auf Unterhaltung hatten. Deshalb entstanden viele Etablissements, in denen ausgiebig gefeiert wurde. Claire Waldoff immer mittendrin. Neben Pfeife rauchte sie Zigarre, liebte Nordhäuser Korn, fluchte wie ein Müllkutscher, sie stand mit Anzug und Schlips auf der Bühne, und sie zog mit Heinrich Zille durch berüchtigte Kneipen Berlins. Sogar eine Liebschaft mit Marlene Dietrich sagte man ihr nach. Sigrid Grajek schlüpfte authentisch in die Rolle des furchtlos unkonventionellen Stars von einst. Auch sie trat im Anzug mit Krawatte auf, Waldoffs typischem Outfit den später Marlene Dietrich als Markenzeichen nutzte. Mit einer burschikosen Art und Berliner Schnauze zauberte sie die "Goldenen Zwanziger" zurück auf die Bühne und beschrieb in vielen Tonlagen und Erzählungen das alltägliche Leben in Berlin. Mal ernst als sie als Unterhaltungskünstlerin den Auftrag bekam den 1. Weltkrieg "schön" zu singen, mal komisch in der wilden Jagd nach einem Aal, der angeblich tot vom Küchentisch entkam. Nicht nur bei den Überleitungen entstand ein kongenialer Dialog mit dem Publikum. Packend und witzig schilderte Sigrid Grajek die biographischen und historischen Hintergründe über das Leben und Wirken von Claire Waldoff, die 1957 verstorbenen ist. Ihre Lieder sind bis heute noch immer Gassenhauer und geraten auch dank Sigrid Grajek nicht in Vergessenheit. "Voll jut eh!".