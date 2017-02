artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die oppositionelle Gruppe von BVB/Freie Wähler im Brandenburger Landtag setzt sich für eine Liveübertragung aller Ausschusssitzungen des Parlaments im Internet ein. Die Arbeit der Fachgremien, die sich an den Ressorts wie Inneres und Kommunales oder Haushalt und Finanzen orientiert, werde immer wichtiger, weil immer mehr Diskussionen aus dem Plenum dorthin verlagert würden, sagte Gruppensprecher Péter Vida am Dienstag in Potsdam. Es sei angemessen, jede sich bietende technische Möglichkeit für mehr Transparenz und öffentliche Kontrolle zu nutzen. "Die Technik und die Erwartungshaltung der Bevölkerung entwickeln sich weiter."