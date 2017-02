Flexklassen erobern ihr neues Revier

artikel-ansicht/dg/0/

Radewege (MZV) Die Schülerinnen und Schüler der Flexklassen waren sich einig: es sieht schön aus! So die Meinung von Alexander, Emely und Phillip zum eingeweihten Neubau auf dem Gelände der Grundschule "Am Beetzsee". Nach dem symbolträchtigen Durchschnitt des Bandes stürmten die Kinder ihr neues Reich. "Jetzt ziehen wir um", rief John. Laut Ines Schönberg konnten es die Kinder kaum abwarten, in das neue Gebäude zu kommen. Neu eingerichtete Klassenzimmer mit grünen Fensterrahmen, orange-farbigen Stühlen und einer Leseecke sind nun für die Kinder fertig. "Ich finde die Tische so schön, weil sie glänzen", strahlt Emely. Und Alexander ergänzt: "Es sieht ein bisschen wie ein Museum aus, weil es so technisch ist." Emelys Mitschüler meinte damit nicht die Klassenräume, sondern die Räume für den technischen Werkunterricht. Auch die Lehrer sind von den neuen Unterrichtsräumen begeistert. "Es sind große und helle Räume, die freundlich aussehen", so Ines Schönberg, Klassenlehrerin der Flexklasse B, über die Einrichtung. Bei der Gestaltung der Räume konnten die Lehrer mit entscheiden. So können die Möbel auch mal umgestellt werden. "Es herrschte Vorfreude und alle waren aufgeregt, Schüler wie Lehrer", verriet Schönberg, bevor es in die erste Unterrichtsstunde in den neuen Räumen ging. Der Neubau bedeutet mehr Platz für die Kinder. Zuvor mussten die Schüler und Lehrer eng zusammenrücken. "Es ist eine ungeheure Handwerksleistung und wir sind ganz stolz darauf", so Elke Magdanz, Schulleiterin der Grundschule. Die Gebäude harmonieren zusammen. Es ist ein Komplex. Ob Lehrer oder Politiker - die Verantwortlichen sind rundum zufrieden. "Das Projekt wurde reibungslos zu Ende geführt", so Amtsdirektor Guido Müller bei der öffentlichen Einweihung des Neubaus. Der Zeit- und Kostenplan wurde eingehalten, was nicht selbstverständlich ist. Und so wünschte Müller den Schülern viel Erfolg beim Lernen in den neuen Räumen. Baubeginn war im Juni 2016. Das Richtfest wurde vor den Sommerferien gefeiert. Der Rohbau des Massivbaus wurde von der Firma im Zwei-Schichtsystem hochgezogen. Die Kosten von gut 1,5 Millionen Euro hat die Gemeinde komplett übernommen. Fördermittel flossen nicht. In den letzten Tagen wurde nochmal viel gearbeitet. Vom Hausmeister über die Gemeindearbeiter bis hin zu den Eltern packten alle mit an. Stühle säubern und Schränke putzen war angesagt. Nun glänzt alles, wie der Tisch an Emelys neuem Sitzplatz. Deshalb geht von den Lehrern auch ein "Dankeschön" an alle Helfer der letzten Tage. Der Überraschungsmoment für Schüler und Lehrer ist gelungen. Als nächstes soll der Schulsportplatz auf dem Gelände erneuert werden. In den Sommerferien sollen die Bauarbeiten beginnen.