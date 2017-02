artikel-ansicht/dg/0/

Tripolis (dpa) An der libyschen Küste sind erneut viele Leichen von verunglückten Migranten angespült worden. 74 Leichen seien gefunden worden, sagte der regionale Sprecher der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC), Stephen Ryan, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Man habe entsprechende Informationen und Fotos des Libyschen Roten Halbmonds am Montagabend erhalten. Die genauen Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar.