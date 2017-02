Musikalisch durch Leben

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow . Manuela ist sehr musikalisch, doch sie singt nicht nur in ihren eigenen vier Wänden vor sich hin, sondern macht in ihrer Freizeit seit über 30 Jahren mit ihrem Mann Uwe Tanz- und Unterhaltungsmusik. Unsere heutige "Schöne Brandenburgerin" ist 49 Jahre alt, Mutter eines erwachsenen Sohnes, kommt aus Rathenow und arbeitet als Schulsachbearbeiterin. "Ich liebe meinen Job und vor allem die Kinder", schreibt sie. Ihre Leidenschaft für die Musik nimmt sie auch mit in die Schule, wo sie mit ihrem Mann eine Schülerband leitet.