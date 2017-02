Die Mühen beim Gestalten

artikel-ansicht/dg/0/

In der vergangenen Legislatur saß René Wilke noch - ohne Mandat - auf der Zuschauertribüne im Rathaussitzungssaal. Inzwischen ist dieser baufällig und die Sitzungen finden im Kleist Forum statt. Wilke zog inzwischen als 29-Jähriger mit 2262 Stimmen mit dem besten Einzelergebnis aller Frankfurter Kandidaten bei den Kommunalwahlen 2014 in die Stadtverordnetenversammlung (SVV) ein. Vier Monate später gewann er in seinem Wahlkreis das Direktmandat für den Landtag. Er erhielt auf Anhieb 31,1 Prozent. Seitdem ist René Wilke zwar einer der 14 Stadtverordneten und einer der noch etwa 300 Mitglieder der Linken in Frankfurt, doch ohne ihn als Fraktionschef und Landtagsabgeordneten scheint in der Stadtpolitik nur noch wenig zu gehen. Statt von der Zuschauertribüne sucht er sich nun auch eigene öffentliche Bühnen für seine stadt- und landespolitische Arbeit. René Wilke gilt zudem landesweit als eines der größten Politiktalente über Parteigrenzen hinweg. Mit 19 Jahren war er bereits mal PDS-Kreisvorsitzender. Damals zählte der Kreisverband noch rund 500 Mitglieder.

Der Frankfurter formulierte von Anfang an den Anspruch: Stadtpolitik gestalten statt nur Opposition sein wollen. Sein Vorgänger Axel Henschke hatte lange Zeit vor allem mit letzterem Politikstil die Fraktionsarbeit geprägt. Wilke sieht die Fraktion nicht nur als ein "Kontrollorgan" der Verwaltung. "Punktsiege, wenn wir mal den Oberbürgermeister oder die Verwaltung kritisieren, bringen letztlich nicht viel. In einem solchen Gesamtbild verliert zumeist Politik insgesamt", meint Wilke. Allerdings gehöre es auch zum Anspruch der Linken, die Rathausspitze, wie beispielsweise gemeinsam mit den Grünen bei der Kulturentwicklungsplanung mal zu treiben. Aber ebenfalls wollten die Linken eigene Themen setzen. Auch ein Maximum an Transparenz von Verwaltungshandeln und eigenem Tun gehöre für ihn zu einer bürgerorientierten Kommunalpolitik.

René Wilke macht jedoch nach wie vor ebenfalls die Erfahrung, dass Teile der Fraktion einem opponierenden Politikstil zuneigen. Davon zeugen eine Vielzahl der 77 Anfragen und 46 Anträge in Sitzungen und Ausschüssen, mit denen die Fraktion die Verwaltung sowie die Stadtverordnetenkollegen beschäftigte. Dafür steht ein Antrag nach mehr Transparenz der Haushaltsunterlagen. Er brachte der Verwaltung wochenlang Mehrarbeitszeiten - im Ergebnis Überstunden - jedoch ohne nennenswerten Erkenntnisgewinn, wie der spätere Verlauf der Haushaltsklausur dann zeigte. Hier folgten die Linken zudem eher einem weitgehend von der SPD-Fraktion erarbeiteten Antrag, durch den vielfach noch die Zahlen hinter der Kommastelle beleuchtet werden sollten. Dieses Beispiel zeigt die Mühen der Linken, vor allem mit zukunftsgestaltenden Themen Akzente zu setzen und die Verwaltungsspitze konstruktiv sowie kritisch zu begleiten.

Ansätze dafür gab es. Dazu gehörte ein Antrag für einen Bürgerhaushalt. Dieses Thema wurde jedoch dann nicht konsequent weiterverfolgt. Das Thema Kinderarmut und die Eckpunkte für ein Konzept zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen gehörten ebenfalls zu Schwerpunkten der Fraktionsarbeit. Und während die Linken vor einigen Jahren noch mit verantwortlich für den Austritt der Stadt aus dem Tourismusverband Seenland Oder-Spree waren, hat die neue Fraktion wieder einen Beitritt der Stadt unterstützt. Im Wirtschaftsausschuss initiierte Wilke mehrfach Anhörungen zu wichtigen Themen, wie zur neuen städtischen Wirtschaftsförderstruktur. Bei diesem Thema blieben jedoch die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück. Beispielsweise setzten sich Lobbyinteressen des Business Innovation Centre (BIC) letztlich gegen eine alternative Struktur der Wirtschaftsförderung durch. Wilke spricht heute davon, dass sich damals bei der Wirtschaftsförderdebatte insgesamt auch irrationale Argumente verselbständigt hätten.

Die Fraktionsarbeit auf René Wilke zu reduzieren, wäre falsch. Die gesamte Fraktion tagt zudem in der Regel wöchentlich mindestens einmal. Es gibt keinen Fraktionszwang. Jeder Stadtverordnete könne seinem Gewissen verpflichtet abstimmen, sagt René Wilke. Die Linken arbeiten in allen neun Ausschüssen der SVV mit und haben dort insgesamt 25 Sitze. Sandra Seifert leitet den Jugendhilfeausschuss und René Wilke den Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss. Und die Linken stellen mit Wolfgang Neumann den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung. Sie sind in allen Aufsichtsräten der städtischen Gesellschaften vertreten. Mit dem temperamentvollen Diplom-Ingenieur Frank Henke verstärkte die Fraktion ihre finanz- und wirtschaftspolitische Kompetenz und mit dem Rentner Erik Rohrbach holten sie sich einen Kümmerer für die Alltagssorgen der Bürger neu in die Fraktion. Regelmäßig lädt er zu Sprechstunden im Stadtteil Süd ein. Dagegen holte der Bundestagsabgeordnete Thomas Nord für die Linken zwar mit 1523 Stimmen das fünftbeste Ergebnis, doch seit der Wahl nimmt er selten an der Fraktionsarbeit teil. Er gilt jedoch im Hintergrund als wichtiger Berater für René Wilke und auch die Fraktionsarbeit.

Wilke vermisst allgemein einen respektvollen Umgang mit der ehrenamtlichen Arbeit der Stadtverordneten. Viele beurteilten de Stadtverordneten so als würden sie hauptamtlich arbeiten. "Es fehlt eine Wertschätzungskultur für diese wichtige ehrenamtliche Arbeit", betont Wilke. Einige 2014 neu gewählte Stadtverordnete hätten ihr Mandat inzwischen auch deshalb zurückgegeben, weil sie vorher nie gedacht hätten, dass die öffentliche Kritik so brachial sein würde. Wilke sieht darin eine fraktionsübergreifende Erfahrung. In der Linken-Fraktion rückten inzwischen Joachim Wawrzyniak für Axel Henschke und Jana Peterschick für Charlotte Burtin nach.

Wilke räumt ein, dass die Stadtverordneten in besonderer Weise auch für ihre eigenen Interessen einstehen: "Partikularinteressen beeinflussen maßgeblich die Entscheidungsfindung." Davon spricht er mit Verweis auf Wolfgang Welenga, der der Berufsfeuerwehr angehört, auch die eigene Fraktion nicht frei.

In der SVV gibt es bislang offiziell keine Koalition. Wilke wollte 2014 eine solche für eine berechenbarere Stadtpolitik schmieden. Sein mutiger Versuch, bei Haushaltsfragen mit der CDU in der praktischen Politik zusammenzuarbeiten und damit Stadtinteressen über Parteiinteressen zu stellen, scheiterte bereits bei inoffiziellen Vorgesprächen. Teile der CDU lehnten dies entschieden ab, auch bei den Linken gab es Bedenken. Inzwischen formierte sich ein Bündnis von Linken/SPD/Grünen/Pirat/BI Stadtentwicklung. Die Fraktionsspitzen treffen sich monatlich einmal. Der für 2016 beschlossene Haushalt mit den Schwerpunkten Schul- und Kita-Investitionen sowie Soziales ist ein Ergebnis dieses Bündnisses. "Wir sehen dieses Bündnis nicht in Opposition zur Verwaltung, sondern wollen die Probleme gemeinsam mit ihr lösen. Die Linken sind offen für eine Zusammenarbeit auch mit der CDU", betont Wilke.

Es scheint so, dass das pragmatische Bündnis der Linken mit der SPD und den Grünen schon ein Testlauf für die 2018 stattfindenden Oberbürgermeisterwahlen ist. Noch hat keine Partei erkennen lassen, mit wem sie ins Rennen gehen wird. Dass die Linken - so oder so - in Frankfurt auf René Wilke in Zukunft setzen, wird erwartet. Alles andere wäre eine Überraschung. Er selbst antwortet darauf - noch - nicht. René Wilke bleibt sich damit vorerst treu. Er konzentriert sich vor allem auf (An)-Fragen statt Antworten.

