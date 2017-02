artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (dpa) Im Streit um die Busverbindungen zur Gedenkstätte Sachsenhausen hat Stiftungsdirektor Günter Morsch der Verkehrsgesellschaft "Irreführung der Öffentlichkeit" vorgeworfen. Morsch forderte am Dienstag erneut den Einsatz von mehr Bussen zwischen dem Bahnhof Oranienburg unbd der Gedenkstätte. Der Geschäftsführer der Oberhavel Verkehrsgesellschaft, Klaus-Peter Fischer, hatte am Montag dem Kreistag erklärt, dass auf der Linie 804 keine zusätzlichen Busse notwendig seien. Dies habe eine Fahrgastzählung im Januar ergeben. Der Bus verkehrt nur einmal pro Stunde und an Wochenenden nur alle zwei Stunden.