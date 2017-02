Nur kurze Entspannung in der Ostukraine

artikel-ansicht/dg/0/

Kiew (dpa) Der neue Anlauf für eine Waffenruhe in der Ostukraine hat nicht einmal einen Tag gehalten. Bereits am Montagabend hätten die Separatisten die Angriffe auf die Regierungsstellungen verstärkt, teilte Armeesprecher Alexander Motusjanik am Dienstag in Kiew mit. Einer der Schwerpunkte sei die Hafenstadt Mariupol gewesen. Zwei Soldaten wurden bei Kämpfen verletzt, weitere sieben durch einen Sprengsatz.