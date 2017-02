Ausschuss verlangt Aufklärung von Justizsenator

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses kommt an diesem Mittwoch ( zu einer Sondersitzung zusammen. Die Opposition aus CDU, FDP und AfD verlangt von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) Aufklärung über die Auswahl des neuen Berliner Generalstaatsanwalts, hieß es am Dienstag in der Einladung zu der öffentlichen Sitzung. Im Antrag der Oppositionsfraktionen wird die Frage gestellt: "Grüner Filz schon nach wenigen Wochen?"