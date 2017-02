Neue Syrien-Friedensverhandlungen in Genf auf Kurs

artikel-ansicht/dg/0/

Genf (dpa) Die Vorbereitungen für eine neue Runde der Syrien-Friedensverhandlungen in Genf laufen auf Hochtouren. Der UN-Sonderbeauftragte Staffan de Mistura sei dabei, die letzten Feinheiten des Programms festzulegen, sagte sein Büroleiter Michael Contet am Dienstag in Genf. Die Delegationen von Regierung und Opposition sollten bis Mittwoch anreisen, die Gespräche sollen am Donnerstag starten. Die letzte Gesprächsrunde war im April 2016 wegen anhaltender Kämpfe ergebnislos zu Ende gegangen. Die fortwährenden Kämpfe erschwerten die Verhandlungen, hatte Mistura am Wochenende bei der Sicherheitskonferenz in München gesagt.