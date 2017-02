Ab in den Dschungel

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Das angenehme mit dem nützlichen verbinden ist der Plan von Franck. Er reist mit Freundin Sonja und drei Kumpels nach Brasilien, um dort im Ressort von Sonjas Vater der Liebsten einen Heiratsantrag zu machen. Und bei der Gelegenheit will die Clique gleich noch ein paar schöne Tage genießen. Doch der Truppe ist weniger danach, in der Sonne zu liegen. Vielmehr sucht man das Abenteuer. Und findet es bei einer Höhlenbesichtigung. Allerdings ist der Guide auch nicht so fit, so verliert man diesen zuerst und verläuft sich dann im brasilianischen Dschungel. Die im Hotel gebliebenen werden von dem Abenteuer mittels einer Action-Cam informiert, die sie in der Nähe der Behausungen finden. Doch nicht nur die Erlebnisse der Gruppe sind auf der Speicherkarte festgehalten, sondern auch noch reichlich pikante andere Vorfälle.