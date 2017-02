artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Einst waren sie unzertrennliche Freunde, inzwischen haben sie sich seit 20 Jahren nicht gesehen. Doch der Tod eines von ihnen führt sie wieder zusammen. So sind Stevie, Chris, Peter und Klaus-Maria angereist, um dem letzten Willen von Dieter gerecht zu werden. Und das bedeutet, in Erinnerung an die gute alte Zeit, zum Vatertag mit dem Bierbike zum See zu radeln und dort die Asche des Verblichenen zu verstreuen. Leichter gesagt als getan, denn natürlich hat sich jeder weiter und in eine andere Richtung entwickelt. Zudem zeigt sich, dass alte Vorurteile und Ängste durchaus noch bestehen. Im Angesicht mit der einst verfeindeten Clique werden auch gestandenen Männern schonmal die Knie weich. Aber, mit genügend Alkohol an Bord und ein Stück mehr Lebenserfahrung sieht die Welt gleich anders aus. Doch ein Spaziergang wird der letzte Wille keineswegs.