Viel besser geht es nicht

Bad Belzig (MOZ) Die Handballer des MBSV Belzig überholten am Sonntag mit einer eindrucksvollen Leistung im Heimspiel, gerade im zweiten Durchgang, den SC Trebbin in der Tabelle der Verbandsliga Nord. Dank des 31:23-Erfolgs verdrängten sie den Kontrahenten vom vierten auf den fünften Platz.

Die Gäste kamen zwar etwas besser in die Partie, doch die Hausherren ließen sich vom 0:2-Rückstand nicht Bangemachen, gingen ihrerseits bis zur 11. Minute mit 5:2 in Führung. Trainer Denis Wandersee ließ, wie schon im Hinspiel erfolgreich praktiziert, die zwei auffälligsten Trebbiner durch Maik Fricke und Marc O'Neil wieder in Manndeckung nehmen. Dadurch fehlte den Gäste der Angriffsschwung. Um diesen Nachteil auszugleichen setzten sie, wie auch in anderen Mannschaften mittlerweile üblich, für den Torhüter einen zusätzlichen Feldspieler bei eigenem Angriff ein. Dieses System fruchtete jedoch nicht so recht beim SC-Team. Nach Ballverlusten kassierten sie viele schnelle Gegentore. Selbst MBSV-Schlussmann Michael Schröter trug sich in die Torschützenliste ein.

Beim Stand von 10:5 in der 20. Minute schauten sich Wandersee und sein Co-Trainer Ralph Gutzmer zufrieden an. Nun wurden die Bad Belziger aber zu selbstsicher. In der Offensive suchten sie den schnellen Abschluss, obwohl die Unparteiischen kein Zeitspiel anzeigten. "In dieser Phase waren wir zu ungeduldig, haben viel zu früh abgeschlossen", resümierte Wandersee. Plötzlich waren die Gäste wieder im Spiel drin. Sie verringerten nicht nur den Rückstand, sondern gingen sogar bis zum Halbzeitpfiff mit 13:11 in Führung.

Natürlich hatte den Übungsleitern die letzten zehn Minuten der ersten Hälfte gar nicht gefallen, waren aber nicht nervös. Dafür hatte ihre Mannschaft zuvor überzeugt. "Wir haben nur gesagt, zwei Tore sind im Handball keine Welt. Sie sollen an die gute Anfangsphase anknüpfen, dann würde der Erfolg zurückkehren", lautete Wandersees Kabinenansprache.

Und in der Tat, seine Spieler hatten die Worte voll beherzigt. Nach 90 Sekunden glichen sie bereits zum 13:13 aus. Die Trebbiner hielten starr an ihrer Spielweise fest, kassierten dadurch immer wieder einfache Gegentore. Mit dem 19:14 in der 39. Minute war schon so etwas wie eine Vorentscheidung gefallen, die Gäste kamen nie näher als fünf Tore heran.

Im Gegenteil, die Bad Belziger spielten sich zeitweise in einen Rausch. Tommy Boskugel, der diesmal nicht so sehr als Torschütze in Erscheinung trat, führte klug Regie, wovon zum Beispiel Erik Merkel profitierte, der achtmal "ins Schwarze" traf. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragte mit O'Neil aber dennoch ein Akteur heraus. Wenn er hochstieg, zum Wurf ansetzte, konnten die Fans auf den Rängen in der Albert-Baur-Halle schon zum Torjubeln anstimmen. 13 Treffer steuerte er zum 31:23-Erfolg bei.

Zur zweiten Hälfte meinte Trainer Wandersee nur: "Ich wüsste nicht, was man dort verbessern könnte, das war ideal." Er bedauert nur, dass nun wieder eine zweiwöchige Spielpause eintritt, ehe am 5. März der Spitzenreiter Berolina Lychen in der Baur-Halle gastiert. Im Hinspiel kassierten die Bad Belziger mit einem Rumpfteam nur eine knappe Niederlage. Am 5. März könnte aber nach langer Zeit mal wieder der komplette Kader zur Verfügung stehen. Am Sonntag fehlte neben den erkrankten Max Dreer und Maximilian Kermke auch noch der im Urlaub weilende Kevin Senst. MBSV: Michael Schröter (1 Tor), Kevin Dehne, Matthias Paul (2), Sascha Nötzel (1), Andreas Korth, Maik Fricke (3), Christopher Dümchen (1), Tommy Boskugel (1), Mark O'Neill (13), Georg Wendland, Dominik Starick (1), Erik Merkel (8).