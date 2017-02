Gelungene Generalprobe der TSV-Elf

artikel-ansicht/dg/0/

Werder (MOZ) Die Landesliga-Fußballer des TSV Chemie Premnitz haben sich eine Woche vor dem Punktspielstart (25. Februar, 14 Uhr beim FSV Forst Borgsdorf) in prächtiger Verfassung präsentiert. Beim Brandenburgligisten Werderaner FC Viktoria gewannen die Chemiker auch in der Höhe verdiente mit 4:1.

Dabei hatte der TSV mit personellen Problemen zu kämpfen. Ohne Torwart und mit lediglich zwei Wechslern traten die Premnitzer die Reise in die Baumblütenstadt an. Daher musste Stürmer Sebastian Krumbholz das Tor hüten und machte seine Sache sehr ordentlich. Defensiv gut stehend, suchte die Chemie-Elf immer wieder schnell den Weg nach vorn. Das erste Tor entsprang allerdings einem Freistoß. Benjamin Huxol köpfte wuchtig ein (8.).

Der TSV kam eine Viertelstunde später zum 2:0, als Björn Stuhlmacher einen Strafstoß sicher verwandelte. Den 3:0-Halbzeitstand besorgte Daniel Pfefferkorn, der von Lukas Block stark in Szene gesetzt wurde, und überlegt einschob.

Nach der Pause fanden die Gastgeber besser in die Partie und konnten per Foulstrafstoß verkürzen. Dennoch, die Gäste zeigten sich nicht geschockt, hielten weiter ordentlich dagegen. Kurz vor dem Schlusspfiff konterten die TSV-Fußballer sehenswert und Stuhlmacher markierte mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Endstand.

"Es war ein gutes Testspiel meiner Mannschaft. Ich habe das gesehen, was ich sehen wollte, da wir auch nächste Woche auf Kunstrasen ran müssen. Wir haben das taktisch gut gemacht, aber es war auch nur ein Test, erst nächste Woche (25. Februar) in Borgsdorf wird es ernst. Da zählt es dann", so TSV-Trainer Olaf Krause nach dem Spiel.