Mit dem Herz durch die Wand

(MOZ) Endlich raus aus dem strengen Regime von Lehrer und Partner, rein in die eigenen vier Wände. Doch als Pianistin ist man nicht unbedingt der ideale Nachbar. Vor allem dann nicht, wenn die Wände dünn wie Papier und der nebenan Wohnende ein ruhesuchender Erfinder ist. Kaum hat die junge Frau die ersten Tasten angeschlagen, gibt's Streit. Wen Argument nicht helfen, müssen Taten her. Und da zieht der Tüftler aus der anderen Wohnung klar den kürzeren. Denn die Klangkraft eines Flügels kann er nicht übertrumpfen. Dem kurzen akustischen Gemetzel folgt eine Phase der Besinnung. Mann und Frau einigen sich auf Zeiten, an denen jeder sich ausleben darf. Und weil es friedlich so viel schöner ist, kommen sie ins Gespräch. Durch die Wand im Wortsinne. Im Laufe der Zeit wird eine Bekanntschaft daraus, gar eine platonische Beziehung. Man ist, redet, schläft nebeneinander, ohne sich je gesehen zu haben. Doch es kommt der Tag, an dem sich das ändern soll. Das könnte die mittlerweile herrschende Harmonie gefährden.