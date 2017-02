Abstiegsränge verlassen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1553944/

Die Rathenower hatten noch das Hinspiel in Elstal im Hinterkopf, in dem der BSC äußerst unglücklich mit 0:1 verlor. Es dauerte gar nicht lang, bis man erkennen konnte, dass die Gäste den selben Spielstil an den Tag legten, indem sie sich hinten herein stellten, um auf ihre Konter lauerten. Die konsequente Manndeckung durch den Gegner und die massive Deckung, bestimmte die erste Hälfte, die für Fußballästheten kein ansehnlicher Leckerbissen war.

Aber auch solche Spiele muss man gewinnen, um zu punkten. Von einer der wenigen Tormöglichkeiten profitierte Devin Klunker in der 39. Minute, der zur 1:0-Führung traf. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit.

In der Kabine war Trainer Matthias Rieschel gefragt, dessen konstruktive Hinweise seinen Spielern helfen sollte, den Abwehrriegel der Elstaler zu knacken. Dies setzte Yves Wittmann bereits in der 47. Minute durch, der auf 2:0 erhöhte. Die Gastgeber wollten sich nicht auf dem Zwischenstand ausruhen, bemühten sich weiter die Führung auszubauen, doch die Gäste hielten an ihrer Taktik fest.

Dennoch konnten die Rathenower in der zweiten Hälfte aus dem Mittelfeld heraus besser agieren, erarbeiteten sich dadurch mehrere Chancen, die aber vergeben wurden. In der 70. Minute setzten die Gäste einen Konter und erzielten den 1:2-Anschlusstreffer. Nun wurde es für den BSC noch einmal ungemütlich, weil der Gegner verstärkt auf den Ausgleich drängte.

Die Rathenower hielten aber dagegen, konnten schlimmeres verhindern. BSC-Torhüter Christian Lange glänzte mit einigen Paraden, war ein guter Rückhalt seiner Teamkollegen. Als Dustin Sommer in der 88. Minute zum 3:1 mit einem Direktschuss aus dem 16-Meterraum traf, waren die Messen gesungen, der Sieg dem BSC-Team nicht mehr zu nehmen.

Die gesamte Mannschaft vom Schwedendamm zeigte trotz unbequemer Spielweise des Gegners, eine gute Leistung und ging verdient als Sieger hervor. Am kommenden Sonntag (26. Februar) wird die Aufgabe schwerer. Um 15 Uhr stellt sich der Tabellensechste FSV Wachow/Tremmen auf den Schwedendamm vor.

BSC: Zilske, Wöhling, Böhm, Bresigke, Klunker, Wichmann, Lange, Sommer, Grell, Wittmann, Kaps, Ziemkendorf, Rausch, Heinrichs, Ritter.