Am Ende ist man erstmal sprachlos. Nicht nur, weil Todd Phillips die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte so rasant, unterhaltsam und teils auch spannend umgesetzt hat. Allein der Umstand, wie die US-Army zu einigen ihrer Waffen kommt ist geradezu grotesk. Ebenso natürlich auch, das zwei junge Typen, ohne jegliche Erfahrungen in diesem Metier, auf einmal mit ganzen Heeresbeständen dealen. Jona Hill als der schlitzohrige Efraim versinnbildlicht den ganzen Widersinn. Ordentlich beleibt, mit reichlich Blingbling behängt und die vollautomatische Waffe im Kofferraum lebt er filmisch seine Rolle voll aus. Da hat es Miles Teller als David Packouz, der zugleich den Erzähler aus dem Off gibt, schwer, nicht nur körperlich an die Wand gedrückt zu werden. So ernst auch das Thema, Phillips versteht es blendend, es leicht aufzumachen und befindet sich damit in guter Gesellschaft beispielsweise zu "Three Kings", der ja im ersten Irak-Krieg angesiedelt ist. Aber der Regisseur wildert noch ein wenig mehr durch die Kriegsfilmgeschichte. Der schmissige Soundtrack etwa orientiert sich durchaus beim Klassiker "Apocalypso Now". Insgesamt ein Erlebnis, vom Thema bis hin zur Umsetzung.

Genre: Thriller; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 114 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Todd Phillips; Jona Hill, Miles Teller, Bradley Cooper; USA 2016