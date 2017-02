Baustart in Dahnsdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Dahnsdorf (MZV) Nach 1,5 Jahren Planungszeit beginnt in Kürze unter anderem der Ausbau der Zuwegung zur früheren Milchviehanlage in Dahnsdorf. Am vergangenen Donnerstag trafen sich Vertreter des Verbandes für Landentwicklung und Flurneuordnung Brandenburg (vlf), der bauausführenden Firma, des Amtes Niemegk sowie mit Burghard Zesche auch ein Vertreter der im Verband organisierten hiesigen Teilnehmergemeinschaft zur Bauanlaufberatung vor Ort. Der Baustart für die Asphaltierung der Werderstraße, des Weges am Lühnsdorfer Bach sowie für die Sanierung einer Überfahrt an einem Durchlass ist für den 1. März angekündigt. Schon zwei Monate später sollen die Sandpisten der beiden Wege Geschichte sein und die Überfahrt eine Betonpflasterung erhalten haben. Das Bauprojekt wird im Zuge des Flurneuordnungsverfahrens "Ortsdurchfahrt Dahnsdorf" durchgeführt. Die Baukosten bezifferte Friedwart Neue vom Amt Niemegk auf 180.000 Euro, die zu 75 Prozent förderfähig sind. Auf die Gemeinde Planetal entfällt nach Auskunft des Verwaltungsmitarbeiters damit eine Restsumme in Höhe von 33.000 Euro. Lars Anhoff vom vlf Brandenburg ergänzt, dass das Projekt aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" sowie des Landes Brandenburg kofinanziert wird. Die Flurneuordnung erfolgte im Zusammenhang mit der von 2009 bis 2011 neu erbauten Ortsumfahrung Dahnsdorf.