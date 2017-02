Amüsant und turbulent

artikel-ansicht/dg/0/

Niemegk (MZV) Der "Champus-Express" mit Halt im Niemegker Kulturhaus setzte seine Erfolgsfahrt am Wochenende noch einmal fort.

Nach der Premiere im vergangenen Herbst brachten die Laiendarsteller des "Neuen Volkstheaters Fläming e.V." die Eigenproduktion noch einmal auf die Bühne. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen war das Haus mit einem überaus reisefreudigen Publikum abermals nahezu ausverkauft.

Mit der Einfahrt des "Interlux" wurden die Theaterliebhaber aus nah und fern Teil einer überaus amüsanten und turbulenten Komödie. Die Theaterbühne wurde zum Hauptbahnhof Bad Belzig, wo Zugschaffner Wischnewski (Hans-Joachim Linthe) ahnungslos seinen Arbeitstag begann.

Nach der Abfahrt des Zuges in Richtung Berlin kam es jedoch alsbald zu Turbulenzen. Das Publikum machte dabei Bekanntschaft mit der Bistrodame Gertrud (Carola Hausig), Zugchefin Gesine (Jutta Linthe), der Reinigungskraft Ilse (Doreen Schumann), dem Versicherungsvertreter Steffen Fettenläufer (Christian Pietrucha), Omi Lieselotte (Verena Anhalt), ihrem Enkel Harvey (Marvin Miedzianowski), der Pathologin Piepenbrink (Beate Ulrich), einem Radsportler (Sven Schüler) sowie dem Gaunerduo Kati und Rudolf (Edda Hähnel und Daniel Geissler).

Deren Plan war es, das Bordbistro zu überfallen. Um danach mit der, wie sie es von einem "Champus-Express" erwarteten, gut gefüllten Bistrokasse am einzigen Zwischenhalt in Berlin Wannsee still und leise aus dem Zug zu verschwinden.

Als Rudolf und Kati mit schwarzer Maske über dem Kopf im Bistro erscheinen und der Bistrodame Gertrud die Pistole an die Schläfe halten, nehmen die Verwicklungen ihren Lauf. Die Ahnung, dass der Plan misslingen könnte, bricht sich schnell Raum. An Spannung verlor das Stück aber dennoch nicht. Im Gegenteil. Die urkomischen Charaktere amüsierten das Publikum in höchstem Maß.

Als sich der Vorhang schloss, wurden die Laienschauspieler um Regisseur Christian Pietrucha mit anhaltendem Applaus bedacht. Der "Champus-Express" am Niemegker Volkstheater, der gerade noch gefeiert wurde, war Geschichte und hat zugleich Vorfreude auf die für April angekündigte nächste Eigenproduktion des Theatervereins geweckt.