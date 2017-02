Pfarrerin mit offenen Armen empfangen

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf (MZV) Die Dorfkirche von Fredersdorf vermochte am Sonntag die vielen Menschen kaum fassen, die miterleben wollten, wie die neue Pfarrerin des Pfarrsprengels Lütte-Ragösen, Dr. Dorothea Sitzler-Osing, in ihr Amt eingeführt wurde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553951/

Seit dem 1. Januar 2017 versieht die 52-Jährige bereits den Pfarrdienst in der Trinitatisgemeinde Ragösen und der Martins-Kirchengemeinde Lütte und hat damit die Nachfolge des vor einem Jahr in den Ruhestand gewechselten Pfarrers Edgar Meißner angetreten.

Mit der Amtseinführung durch Superintendent Siegfried-Thomas Wisch wurde das Arbeitsverhältnis quasi öffentlich für die Gemeindeglieder besiegelt.

Für Dorothea Sitzler-Osing ist es zugleich die erste eigene Pfarrstelle. Bis zu ihrem Wechsel in den Pfarrsprengel Lütte-Ragösen war die alleinerziehende Mutter von fünf Kindern als Referentin für diakonisch-theologische Fort- und Weiterbildung im Evangelischen Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin angestellt.

Ihre familiären Wurzeln liegen jedoch in Karlsruhe. In Bonn studierte sie Theologie und Vergleichende Religionswissenschaften sowie Ägyptologie und erlernte sieben Sprachen. Ihr Vikariat absolvierte Sitzler-Osing von 1995 bis 1997 im Kirchenkreis Bonn-Bad Godesberg. Es folgten der Umzug nach Berlin, die Geburten der Kinder und 2007 die Ordination in Teltow. Im Anschluss an den Entsendungsdienst arbeitete die 52-Jährige bis zum Jahresende 2017 im Evangelischen Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin und damit unbewusst schon in ziemlicher Nähe ihrer heutigen Wirkungsstätte.

Im Oktober des vergangenen Jahres war es ein Zufall, der ihre Aufmerksamkeit auf die Ausschreibung der Pfarrstelle im Pfarrsprengel Lütte-Ragösen lenkte. Dies sei "eine glückliche Fügung" gewesen, ist sie sich heute sicher. Ohne zu zögern, bewarb sich die 52-Jährige damals um die Stelle und wurde von den hiesigen Christen mit offenen Armen empfangen. Die große Zahl der Festgottesdienstteilnehmer am Sonntag steht stellvertretend dafür.

Als Pfarrerin möchte Dorothea Sitzler-Osing für die Gemeindeglieder in Lütte, Fredersdorf, Schwanebeck, Dippmannsdorf, Ragösen sowie Klein und Groß Briesen nicht nur im Gottesdienst da sein, sondern auch im Alltag. Die neue berufliche Herausforderung geht sie voller Optimismus und Begeisterung an - während die Menschen im Pfarrsprengel voller Zuversicht der Zukunft entgegensehen.