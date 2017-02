Diebe werfen Gullydeckel in Laden-Schaufenster

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (dpa) Unbekannte haben beim Einbruch in zwei Textilgeschäfte in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) zwei Gullydeckel in die Schaufenster geworfen. Bei einem der Läden wurde am frühen Montagmorgen nur die Scheibe zerstört, bei dem anderen Geschäft nahmen die Täter zusätzlich auch Diebesgut mit, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Kriminaltechniker sicherten Spuren an den Tatorten. Die Schadenshöhe wird auf rund 3000 Euro geschätzt.