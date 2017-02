Einmal Nordpol und zurück

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Faszinierende Schneelandschaften und unberührte Natur - airberlin bietet inzwischen zum 10. Mal den weltweit einzigartigen Sonderflug zum Nordpol an. Am 1. Mai hebt in Berlin-Tegel der Polarflieger zu dem zwölfstündigen Abenteuer über die Arktis und den Nordpol ab.