Feuerwehrbilanz: alle 1,5 Tage einen Einsatz gefahren

Rathenow (MOZ) "Das Jahr 2016 begann im Januar gleich mit insgesamt 35 Einsätzen", so Ortswehrführer Oliver Lienig in seinem Jahresbericht zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr"13 Einsätze waren es allein am 20. Januar. Hier waren Personen ohne Verstand unterwegs und zündeten Mülltonnen, Carports und Autos im Minutentakt an." Eine ähnliche Einsatzlage, mit brennenden Mülltonnen, habe es noch einmal am 17. September gegeben.

Im vorigen Jahr wurden die Kameraden zu insgesamt 225 Einsätzen gerufen. Den Hauptteil der Einsätze bildeten technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen und Türnotöffnungen. Insgesamt wurden 86 Brände gelöscht. "Statistisch sind wir nahezu alle 1,5 Tage einen Einsatz gefahren. Und ja, wir gehen noch Arbeiten und ja, wir haben auch Familie", so Lienig weiter. "Die Einsätze addierten sich auf insgesamt 260,15 Stunden."

Dabei konnten 59 Personen unverletzt, 52 Personen verletzt, aber auch zehn Menschen nur noch tot geborgen werden. So wie eine am 22. Oktober im Wasser geborgene Leiche. Bis zur Jahreshauptversammlung stehen in diesem Jahr schon 36 Einsätze auf der Liste der Rathenower Feuerwehr.

Zu den insgesamt 119 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr gehörten bis letzten Samstag 70 Kameraden der aktiven Wehr. Zur Jahreshauptversammlung wurden mit Lisa Habermann, Kerstin Beyer und Fabian Radicke drei Kameraden aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst übernommen. Unter den jetzt noch 14 verbleibenden Mitgliedern der Jugendwehr waren in den letzten Monaten zwei neue eingetreten. Der 12-jährige Moritz stieß über einen Bekannten seiner Mutter, einem Kameraden der Feuerwehr, dazu. Auch die zehnjährige Lilly ist jetzt Mitglied der Jugendfeuerwehr. Ein Jahr zuvor war ihre zwei Jahre ältere Schwester Anna-Sophie in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Papa André Kanzler ist Mitglied der aktiven Wehr und verstärkt seit einem Jahr gemeinsam mit Doreen Pfahl und Frank Hartmann das Ausbilderteam des Jugendwarts Mirco Theißen. Mit dem siebenjährigen Lukas und der fünfjährigen Josephine haben Lilly und Anna-Sophie noch zwei Geschwister, die in ein paar Jahren vielleicht auch noch jungen Feuerwehrleute werden.

Zur Jahreshauptversammlung wurden folgende Kameraden mit der Medaille des Innenministers geehrt: Laura-Marie Pfahl (für zehn Jahre), André Slaby (nachträglich für 20 Jahre in der Feuerwehr Gräningen, mit Wirkung des Jahres 2010) sowie Peter Spielhagen und Klaus Strömer (für 50 Jahre).

Zu den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die den Bootskorso und den Festumzug zu "Rathenow 800" unterstützten, gehörten auch die 16 Mitglieder des Blasorchesters der Freiwilligen FeuerwehrUta Prothmann, Tochter des Musikpädagogen und Gründers des Blasorchesters im Jahr 1967, leitet das Orchester seit 1989.

Am 6. Mai feiert das Orchester sein Jubiläum mit einem Konzert im Havelrestaurant Schwedendamm. Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens wurde es im Dezember 2016 mit dem Kulturpreis der Stadt Rathenow ausgezeichnet.