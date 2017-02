US-Gitarrist Larry Coryell gestorben

artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Der US-Gitarrist Larry Coryell ist tot. Der als «Godfather of Fusion» bekannte Jazz-Gitarrist sei bereits am Sonntagabend (Ortszeit) im Alter von 73 Jahren im Schlaf in einem New Yorker Hotel gestorben, berichteten zahlreiche US-Medien unter Berufung auf seinen Sprecher.