Schlichten ist ihr Tagwerk

Nauen (MOZ) Kommt es zwischen zwei Nachbarn zum Streit, können ehrenamtliche Schiedsleute helfen, den Streit zu schlichten. Sie verhindern juristische Auseinandersetzungen vor Gericht. In Nauen sorgen Angela Kanzler und Marlis Müller dafür, dass ein Konflikt durch eine Schlichtung aus dem Weg geräumt werden kann. Was die wenigsten Bürger wissen: Ein Gang vor die Schiedsstelle ist erheblich günstiger als ein aufwendiges und langwieriges Gerichtsverfahren.

Im zurückliegenden Jahr wurden vor der Schiedsstelle Nauen zwei Fälle verhandelt. Zudem wurden sieben sogenannte Tür- und Angelfälle behandelt. Die Schiedspersonen klären am Telefon, per E Mail oder persönlich den Sachverhalt. Der Zeitaufwand dabei ist nicht unerheblich und oft sind die Fälle auch von schwieriger Natur. Das Wirken sei aber aber erfolgreich gewesen. Angela Kanzler rät: "Ich möchte die Bürger ermutigen, zunächst ohne den Rechtsbeistand eines Rechtsanwalts zu uns zu kommen. Ein Gespräch zwischen den Parteien ist für beide Seiten einfacher, und das Gleichgewicht ist gewahrt. Man fühlt sich einfach wohler." Sollte die Schlichtung nicht zur Zufriedenheit beider Parteien führen, habe jeder im Nachhinein immer noch die Möglichkeit, mit seinem Anliegen vor Gericht zu gehen und Rechtsbeistand einzuholen, so die Expertin.

Info: Angela Kanzler und Marlis Müller halten ihre Sprechstunden jeweils am 2. und 4. Donnerstag in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr im Rathaus ab. In dieser Zeit sind die Schiedsfrauen auch telefonisch unter der Nauener Rufnummer 03321/408123 erreichbar. Außerhalb der Sprechzeiten kann man unter der Telefonnummer 03321/455710 oder unter der E- Mail Adresse schiedsstelle@nauen.de Kontakt mit ihnen aufnehmen.