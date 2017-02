Junge Truppe vor schwerer Aufgabe

artikel-ansicht/dg/0/

Lübben (MOZ) Es ist eines der Aushängeschilder im Brandenburger Radsport – das Team des Hauptsponsors Lausitzer Klärtechnik, kurz LKT genannt. Vor zehn Jahren ins Leben gerufen, gehen die Mannen um Manager Steffen Blochwitz jetzt in ihre elfte Saison als Continental Team, gewissermaßen die 3. Liga des Radsport. Eine ganze Reihe von Fahrern wie Giro-Etappensieger Roger Kluge und Nikias Arndt, die inzwischen bei den Profis eine herausragende Rolle spielen, erhielten hier eine sehr gute Ausbildung.

„Darauf legen wir auch weiterhin unser Hauptaugenmerk“, versicherte Steffen Blochwitz am Montagabend bei der Präsentation des Teams 2017 in Lübben. Allerdings wird es für die Brandenburger in dieser Saison nicht einfach, an die zahlreichen Erfolge der Vergangenheit bei Etappenrennen und deutschen Meisterschaften nahtlos anzuknüpfen. „Wir haben den größten Umbruch in der Geschichte des Teams vollzogen und gleich sieben neue Fahrer integriert, die alle aus dem Juniorenbereich hochkommen“, informierte Blochwitz. „Das wird für die Jungs kein Zuckerschlecken, sich bei den Großen der U 23 zu behaupten.“

Blochwitz, einst Verfolgungs-Weltmeister auf der Bahn, will der jungen Mannschaft daher mit übersteigerten Zielvorgaben keinen zusätzlichen Druck machen. Die Bundesliga U 23 und die deutschen Bahnmeisterschaften Mitte Juni in Frankfurt (Oder) zählen zu den wichtigen Wettkämpfen. „Dort wollen wir präsent sein und die eine oder andere Medaille und Top-Platzierung holen“, sagt der Manager. „Wichtig aber ist, dass sich die junge Truppe unter Führung der vier älteren Fahrer mit Robert William Kessler, Christian Koch, Carl Soballa und Sebastian Wotschke findet und zu einer Einheit zusammenwächst.“

Dabei scheinen die Brandenburger auf einem gutem Weg. „Die Stimmung ist super, wir haben bisher gut trainiert und hatten auch jede Menge Spaß miteinander“, berichtet Sebastian Wotschke. So mussten sich die Fahrer jüngst im Trainingslager im spanischen Calpe selbst verpflegen und täglich auch eigenständig die Mahlzeiten zubereiten. „Jeden Tag waren zwei andere dafür verantwortlich. Das hieß vor allem, Frühstück und Abendbrot zu machen“, erzählt Wotschke. „Das war eine coole Sache und hat Spaß gemacht, denn es entwickelte sich regelrecht ein kleiner Wettkampf daraus, wer das beste Gericht auf den Tisch bringt. Für die Teambildung war das super.“

Also alles gut? Nicht ganz. Denn ein Problem drückt die Verantwortlichen des Teams unverhofft. Das ist der Schwebezustand um den Sportlichen Leiter Jan Schur. Eigentlich sollte der 54-Jährige Olympiasieger und Weltmeister geplant mit Jahresbeginn die Nachfolge von Sebastian Deckert antreten, der zum Profiteam Sun Web in die World Tour wechselte. Doch da Schur noch im Arbeitsverhältnis als Lehrer-Trainer an der Frankfurter Sportschule steht, kann er sich nicht im vollen Umfang für das LKT-Team einbringen, fehlte daher auch am Montag bei der Präsentation. „Aber wir werden eine Lösung finden“, zeigt sich Manager Blochwitz zuversichtlich.