Unbekannter belästigt betrunkene Frau

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Weil eine Frau in der Neuruppiner Schinkelstraße auf Höhe der Feuerwehr den Verkehr gefährdete und zudem sexuell belästigt worden sein soll, riefen Mitarbeiter der Wache am Montag gegen 16 Uhr die Polizei.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553981/

Die polizeibekannte 23-Jährige tanzte enthemmt und öffentlichkeitswirksam mit einer Flasche Whiskey in der Hand unmittelbar auf Höhe der Feuerwehr entlang. Zudem trug sie Kopfhörer und sang laut zur Musik mit. Hierbei beeinträchtigte sie teilweise den Straßenverkehr.

Beim Eintreffen der Beamten befand sich die junge Frau nicht mehr auf der Straße. Sie sagte, dass sie von einem unbekannten Mann in Richtung Feuerwehrgebäude gedrängt worden war, wobei ihr dieser an die Brust gefasst haben soll. Was er zu ihr gesagt habe, habe sie wegen der Kopfhörer nicht verstehen können. Die 23-Jährige pustete 1,1 Promille. Mehrere Zeugen vor Ort bestätigten aber die Angaben der Frau.

Die 23-Jährige wurde wegen ihres Verhaltens ermahnt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen "Beleidigung auf sexueller Grundlage" auf und sucht nun nach dem Tatverdächtigen. Dieser soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und um die 1,75 Meter groß sein. Er soll kurze dunkelblonde Haare haben. Bekleidet war der Mann mit einer dunkelblauen Jeans, einer grauen Jacke und weißen Sportschuhen. Zudem hatte er einen grauen Rucksack bei sich. Hinweise nimmt die Kripo unter 03391 3540 entgegen.