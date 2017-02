artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) Die Stadt Potsdam denkt derzeit im Gegensatz zu Stuttgart nicht an schärfere Fahrverbote für alte Dieselfahrzeuge. Zunächst sollten die bereits beschlossenen Konzepte zur Feinstaubreduzierung getestet werden, sagte Stadtsprecher Stefan Schulz am Dienstag. Dazu gehören die geplante Reduzierung der Zahl der regulären Fahrspuren auf der viel befahrenen Zeppelinstraße von vier auf zwei, Tempolimits und eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs. Für Stuttgart hatte die dortige Landesregierung am Dienstag Fahrverbote auf hoch belasteten Straßen für ältere Dieselfahrzeuge ab dem kommenden Jahr beschlossen.