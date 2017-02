21 Tickets für ersten Höhepunkt gelöst

artikel-ansicht/dg/0/

Den Gegner sicher im Griff: In den Vorkämpfen konnte sich Emil Kosjanik (oben) unter anderem gegen Stefan Wichmann (Mecklenburg-Vorpommern durchsetzen. Der Frankfurter Sportschüler wurde in der U21 Zweiter seiner Gewichtsklasse. © Michael Benk

In der Brandenburghalle am Olympiastützpunkt Frankfurt kämpften 179 Judoka in der U18 und 114 im höheren Altersbereich aus den Bundesländern Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg auf fünf Matten parallel um die Qualifikation für den ersten Höhepunkt des Jahres in wenigen Wochen.

Die Sportschule Frankfurt startete mit 13 Schülern bei den männlichen U18 und mit zehn Schülern in der Altersklasse U 21. "Wir sind breit aufgestellt und jeder möchte heute den Sprung zu den Meisterschaften schaffen. Aber in einigen Gewichtsklassen wird die hohe Leistungsdichte unseren Jungs alles abverlangen", so der Lehrertrainer Michael Rex im Vorfeld. In den Gewichts- und beiden Altersklassen konnten sich am Ende 13 Oderstädter durchsetzen und das Ticket für die Meisterschaften lösen.

Besonders hervorzuheben sind die Nordostdeutschen Meister Luc Meyer (-55 kg), Elias Pracht (-73 kg) und Philipp Strauß (alle U18, -46 kg). Sie waren an diesem Tag nicht zu stoppen und zeigten eine beachtliche Leistung und Tagesform. Auch Manuel Biedermann (-66 kg), Dan Matuschowitz (-55 kg), Darius Röming (alle U18, -81kg) sowie in der U21 Emil Kosjanik (-73kg) und Pascal Meyer (-60 kg) kämpften sich mit sehenswerten Techniken bis in das Finale durch. Nur durch kleine Unachtsamkeiten blieb es beim 2. Platz. Dennoch stellt dies eine gute Ausgangssituation für die Meisterschaft mit allen Medaillenchancen dar. In teils engen Begegnungen bis zum Schluss sicherten sich im entscheidenden Kampf um Bronze Max Zinnagel (U18, -50 kg), Robin Bahlo (-60kg) und Eric Schulz (beide U21, -66 kg) den 3. Platz.

Besonders ärgerlich sind die verlorenen Kämpfe um die Bronzemedaille. Tom Moritz (-60 kg) und Paul Schoch (-73kg) in der jüngeren Altersklasse sowie Rico Buchwalter (-66 kg) und Felix Exner (-81kg) bei den Älteren fehlte etwas Glück an diesem Tag, um noch das Blatt zu wenden und die Qualifikation zu schaffen.

In zwei Wochen findet dann die Meisterschaft der U18 in Herne und in drei Wochen die der U21 wieder in Frankfurt statt. "Nun heißt es, alles in eine gute Vorbereitung zu setzen, um mit einem ähnlich guten Ergebnis den ersten Höhepunkt zu meistern. Ich bin mir sicher, dass wir auch in diesem Jahr wieder um den ein oder anderen Titel mitkämpfen und die Leistungen der letzten Jahre bestätigen können", blickt Michael Rex im männlichen Bereich auf die Meisterschaften.

In der weiblichen U18 holten die Frankfurter Sportschülerinnen einen Medaillensatz. Mareike Reddig (-63 kg) als Nordostdeutsche Meisterin "kämpfte souveräner und konzentrierter als bei den Landesmeisterschaften, wo sie ,nur' Dritte geworden war. Diesmal hat sie sehr vielseitig gearbeitet", lobte Trainer Andreas Preschel. Josephine Richter (-70 kg) gewann drei Kämpfe vorzeitig und wurde erst in der Verlängerung des Finales besiegt. Emma-Louise König (-63 kg) als Dritte hatte von ihren vier Kämpfen nur den um den Einzug ins Finale verloren. "Sie legte einen sehr starken Siegeswillen an den Tag", so Preschel.

Unter den Erwartungen und ihrem Können blieb Vanessa Trajcev (5./-63 kg). Keinen guten Tag in ihrer AK erwischte Valentina Stengel (-52 kg) als Siebte. Sie schickte der Trainer deshalb auch in der U21 auf die Matte, um laut Preschel "zu beweisen, dass sie mehr kann". Das Vertrauen rechtfertigte die 16-Jährige letztlich mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Der Einzug ins Finale scheiterte daran, dass sie keine technischen Mittel für den Sieg fand.

Das Finale bei den weiblichen Judoka der U21 in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm bestritten zwei Trainingskameradinnen der Sportschule. Hier konnte sich Lea-Sophie Bastian erst in der Verlängerung gegenüber Sophie Brendicke durchsetzen. "Das war ein ausgeglichenes Finale, in dem die etwas Glücklichere gewonnen hat", schätzt der Trainer ein.

Silber gewann zudem Sophie von Zelewski, die den Sieg in der Hand hatte, aber in der Verlängerung dann noch zu halbherzig angegriffen hatte und in einen Konter lief. Einen dritten Platz erkämpfte die Freizeitsportlerin Kathrin Murche (+78 kg/PSV Frankfurt).

Nach längerer Verletzungspause zeigte Lea Briesemann einen ansprechenden Wettkampf, die wie Vivien Nosal Fünfte wurde. Andreas Preschel sieht für die anstehenden Deutschen Meisterschaften drei Medaillenkandidatinnen. Aber gerade die Klasse bis 70 kg der U21 sei enorm stark besetzt. "Da wird viel von der Tagesform anhängen."