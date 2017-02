Erster Dämpfer für Liga-Primus Bralitz

artikel-ansicht/dg/0/

Bralitz/Wriezen (MOZ) Die Tischtennisakteure von Rot-Weiß Bralitz kamen im Heimspiel der 1. Landesklasse, Staffel 2, gegen die zweite Vertretung des TTC Frankfurt über eine Punkteteilung nicht hinaus. Der Bralitzer Liga-Primus mit Mirko Bartel, Nico Hamann, Peter Spalding, Jens Haucke und Oliver Hoppenheit musste sich gegen die Oderstädter mit einem 7:7 begnügen. Nach ausgeglichenem Auftakt waren es Bartel und Spalding, die den Spitzenreiter mit 5:3 in Front brachten. In der Folgezeit trumpften indes die Gäste auf. Ralf Reichert, Pascal Stapf und Jörg Heidenreich verwandelten den Rückstand in eine knappe 6:5-Führung. Erneut waren es Bartel und Spalding, die mit ihren Erfolgen zum 7:6 die drohende erste Bralitzer Saisonniederlage verhinderten. Da in der letzten Partie Oliver Hoppenheit gegen Frankfurts Steffen Ortmann den Kürzen zog, lautete der Endstand dann 7:7.