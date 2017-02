Eltern kämpfen für sicheren Schulweg

artikel-ansicht/dg/0/

Familie Glimm wohnt an der Heinrich-Rau-Straße. "Morgens begleite ich meine Tochter ein Stück auf dem Schulweg. Damit sie die Strecke kennenlernt, lasse ich sie dann die letzten Meter schon allein laufen", sagt Cornelia Glimm. Hannah, die die erste Klasse besucht, stand an dem Tag gemeinsam mit drei anderen Kindern an der Franz-Mehring-Straße. Genau in dem Moment fuhr ein weißer Kleintransporter, der dort knapp hinter der Kreuzung an der Artur-Becker-Straße stand, los und verfehlte die Kinder nur knapp.

Für Cornelia Glimm und ihren Mann Dietmar war das der Startschuss, um die Sicherheit der Kinder auf dem Weg zur Schule zu erhöhen. Es ist für die beiden nichts Neues. "Wir haben vor 15 Jahren, als unsere Söhne dort an der Schule waren, schon gekämpft", sagt Cornelia Glimm. Immerhin wurde seinerzeit auf einem Teil der Mehringstraße ein Halteverbot eingerichtet. Doch der gewünschte Fußgängerüberweg blieb aus. "Als Begründung hießt es damals, dass es in einer Tempo-30-Zone nicht möglich sei", erinnert sich Schulleiterin Heidrun Hecht. Doch mittlerweile gibt es derartige Überwege - etwa in der Neuruppiner Altstadt.

Die Glimms haben die vergangen zwei Wochen dafür genutzt, sich an vielen Stellen für mehr Sicherheit einzusetzen. So haben sie sich bereits an die Verkehrsbehörde des Landkreises gewandt, an die Polizei und unter anderem in der vergangenen Woche bei der Elternkonferenz für Unterstützung geworben. In der Versammlung gab es breite Hilfe. An der Schule soll nun eine Unterschriftensammlung starten. Zugleich werden sich Eltern auch an anderen Stellen namentlich hinter den Wunsch stellen können. "Wir wollen den Eltern auch im Krankenhaus, am Oberstufenzentrum, im Spielwarenladen und bei einem Kinderarzt die Möglichkeit geben, zu unterschreiben", berichtet Cornelia Glimm. Dabei sind sie nicht zwingend auf einen Überweg festgelegt - sondern einfach auf eine insgesamt für Kinder überschaubarere und sicherere Situation. Ob das nun mit Schülerlotsen, mit Schwellen auf der Straße oder eben mit einem Überweg erreicht wird, ist dabei nicht so wichtig.

Vonseiten der Polizei, die bei der Elternkonferenz in der vergangenen Woche ebenfalls zugegen war, wurden mehr Kontrollen zugesagt. Doch schon zuvor hat Hannahs Mutter den Revierpolizisten des Öfteren zu unterschiedlichen Zeiten bei Kontrollen getroffen. "Er ist jetzt sehr oft da." Auch mehr Kontrollen mit einem Laser-Messgerät soll es laut Schulleiterin Hecht geben.

"Insgesamt sind wir nach zwei Wochen schon sehr zufrieden", schätzt Glimm die bisherigen Erfolge ein. Dass der Überweg aber kurzfristig entsteht, darüber macht sie sich keine Illusionen - trotz des Zuspruchs von vielen Stellen. Denn gerade aus der Verkehrsbehörde des Kreises gab es wenig Hoffnung. "Wir haben dort unsere Bitte als Brief abgegeben. Dort wurde uns aber gesagt, dass ein Überweg in einer 30er-Zone nicht möglich sei."

Aufgeben wollen Glimms aber deswegen noch lange nicht. "Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber unsere Tochter ist noch sechs Jahre lang auf der Karl-Liebknecht-Schule. So lange werden wir wenigstens am Ball bleiben." Ihre Hoffnung ist, dass sich einerseits noch andere Eltern mit einschalten werden, die auch danach noch weiterstreiten werden. Und wenn am Ende doch eine sicherere Verkehrssituation erreicht wird, verspricht sich Cornelia Glimm davon auch eine mögliche Vorbildwirkung für weitere Einrichtungen. "Wenn wir es schaffen, ist das vielleicht auch ein Ansporn für Eltern von anderen Schulen, an denen es ähnliche Probleme gibt."