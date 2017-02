Die Regierung redet immer mit

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Viele illustre Namen schwirren durch die Gegend, seit vor drei Wochen Rüdiger Grube unerwartet als Chef bei der Deutschen Bahn ausgestiegen ist. Gestandene Manager nicht nur aus dem Verkehrsbereich sind als Nachfolger im Gespräch, aber auch ehemalige Politiker. Eine ideale Lösung ist nicht in Sicht, was schon an den hohen Anforderungen liegt: Der oder die Neue auf dem Chefsessel soll mit der Politik ebenso gut können wie mit Mitarbeitern und Kunden.