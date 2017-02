Der Streit geht weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Genau darum geht es auch im Konflikt zwischen Warschau und Brüssel: um Rechtsstaatlichkeit. Das klingt zwar abstrakt, ist aber der Kerngedanke des europäischen Bündnisses. Aus Sicht von Kritikern greift die PiS-Regierung die Rechtsstaatlichkeit an, indem sie die Arbeitsweise des Verfassungsgerichts so verändert hat, dass die Richter sie nicht mehr ordentlich kontrollieren können. Dazu kommt Kritik an der Medienpolitik: Die Pressefreiheit sei bedroht, weil die Chefs von Fernseh- und Radiosendern von der Regierung ernannt werden.

Das sind starke Vorwürfe, und sie gehen nicht nur Polen an, sondern die ganze EU. Wenn die Rechtsstaatlichkeit in einem ihrer Mitgliedsstaaten nicht gewahrt ist, dann steht das Projekt selbst auf der Kippe. Dass der Streit einfach beendet ist, wie Außenminister Waszczykowski nun beschlossen hat, ist deshalb unwahrscheinlich. Der EU bleibt gar nichts anderes übrig, als ihn auszutragen. Andernfalls würde sie ihr eigenes Fundament aushöhlen.