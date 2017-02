CDU fordert mehr Videoüberwachung und Schleierfahndung

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburgs oppositionelle CDU hat sich für mehr Videoüberwachung und Schleierfahndung im Land ausgesprochen. Mit mehr Kameras solle die objektive Sicherheit erhöht werden, sagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Björn Lakenmacher, am Dienstag. Täter ließen sich zudem häufiger ermitteln.

